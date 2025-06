Sat.1-„Frühstücksfernsehen“-Moderator erlebt einen ganz besonderen Moment

Ein Kurztrip nach Stockholm, ein entspannter Spaziergang durch die Stadt und ein lockerer Spruch – mehr braucht es manchmal nicht, um einen royalen Moment zu erleben. Sat.1-Moderator Matthias Killing nahm seine Zuschauer kürzlich mit auf eine ganz persönliche Anekdote. Was als harmlose Reportage-Reise begann, endete mit einem Erlebnis, das selbst im Sat.1-Studio für Staunen sorgte.

Im Sat.1-„Frühstücksfernsehen“ teilte Killing seine Erzählung live vor der Kamera – und sorgte für einen der charmantesten Momente der Woche. Was genau passiert ist, ließ er sich erst nach und nach entlocken. Nur so viel vorab: Es hat mit Käse, einem Lächeln und einem Mitglied des schwedischen Königshauses zu tun.

Prinzessin an der Käsetheke

Sat.1 war für die Eishockey-Weltmeisterschaft in Stockholm unterwegs, als Matthias Killing mit seinem Team die Stadt erkundete. In lockerem Ton scherzte er noch: „Die würde ich ja so gern mal kennenlernen“, gemeint war Prinzessin Madeleine. Kurz darauf geschah das Unerwartete: Die Produktionsleiterin zeigte auf eine blonde Frau an der Käsetheke einer Food-Halle. Und tatsächlich – es war Prinzessin Madeleine von Schweden.

Begleitet von Ehemann Christopher O’Neill und ihren Kindern, stand sie dort ganz unauffällig – die Kinder hielten Eis in der Hand, sie selbst blickte auf die Auslage. Matthias Killing, ganz der Profi mit einem Sinn für spontane Momente, flüsterte ein „Nice cheese“ in ihre Richtung. Ob die Prinzessin reagierte, ließ Killing offen. Für ihn zählte allein der Augenblick.

Sat.1-Moment mit Charme

Für Matthias Killing ist Sat.1 nicht nur sein Arbeitgeber, sondern auch Bühne für kleine und große Geschichten. Und genau solche Momente wie dieser zeigen, wie nah Unterhaltung und echtes Leben beieinanderliegen können. Seine Erzählung wurde im Sat.1-„Frühstücksfernsehen“ nicht nur mit Applaus, sondern auch mit echtem Interesse aufgenommen.

Schon mehrfach hat Killing mit Sat.1 ungewöhnliche Geschichten erlebt, aber diese royale Episode dürfte zu seinen charmantesten gehören. Und wer weiß – vielleicht wird „Nice cheese“ jetzt zu einem inoffiziellen Sat.1-Motto, wenn es darum geht, echte Momente mit einem Augenzwinkern zu erzählen.

Sat.1 zeigt das „Frühstücksfernsehen“ wochentags ab 5.30 Uhr im TV. Am Wochenende begrüßen die Moderatoren das Publikum ab 9 Uhr.