„Frühstücksfernsehen“: Sorge um Alina Merkau – Sat.1 muss einschreiten

Sie ist eine der beliebtesten Moderatorinnen des Sat.1-„Frühstücksfernsehen“: Alina Merkau. Seit Oktober 2014 bereits moderiert die sympathische Berlinerin an der Seite ihres Sat.1-Kollegen Matthias Killing. Doch seit geraumer Zeit scheint die 36-Jährige wie vom Erdboden verschluckt.

So langsam machen sich auch die eingefleischten „Frühstücksfernsehen“-Fans Sorgen. „Wo ist eigentlich Alina?“, „Alina gibt es wohl nicht mehr bei Sat.1“ oder „Hallo Alina, wann kommst du wieder? Ich vermisse dich im FFS“, ist bei Instagram zu lesen. Doch was ist denn nun mit Alina Merkau? Hat sie wirklich ihren Dienst beim „Frühstücksfernsehen“ quittiert?

Was ist mit „Frühstücksfernsehen“-Star Alina Merkau los?

Von Sat.1 gibt es dazu eine klare Ansage. „Alina ist zurzeit im Urlaub und moderiert nächsten Monat wieder im ‚Sat.1-Frühstücksfernsehen‚“, schreibt der Sender bei Instagram. Eine Aussage, die auch mit den Bildern auf Alina Merkaus Instagram-Account übereinstimmt. Dort teilt die Moderatorin nämlich schon seit geraumer Zeit Bilder aus dem Urlaub.

Das aktuellste Foto zeigt Merkau im Bikini an einem Pool sitzen. Die 36-Jährige befindet sich derzeit in Kapstadt und genießt mit ihrer Familie das süße Leben in der Hauptstadt Südafrikas. Wobei: Ganz ohne Stress geht es dann auch im Urlaub nicht. Schließlich sind auch die Kinder dabei.

„Es war wirklich nur eine einzige Minute, die ich allein an dieser Ecke saß. Danach springen zwei Kinder und ein Mann rein. Der hat aber zuerst dieses Foto gemacht“, schreibt Alina Merkau mit einem Augenzwinkern. Es sind Fotos, die den Fans durchaus gefallen. „Kannst du ewig dort bleiben und uns daran teilhaben lassen? Liebe diese Eindrücke“, schreibt beispielsweise eine Followerin. Eine andere ergänzt: „Sehr schön. Den Urlaub hast du dir verdient. Und du siehst sehr schön aus.“ Und eine dritte schreibt: „Liebe Alina, genieße die Zeit mit deiner Familie.“

Na, dann hoffen wir mal, dass sich Alina Merkau noch gut erholt und dann im kommenden Monat wieder im „Frühstücksfernsehen“ voll angreift.