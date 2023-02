„Frühstücksfernsehen“: Wo ist Alina Merkau? Fans befürchten das Schlimmste

Die „Frühstücksfernsehen“-Fans machen sich Sorgen. Seit sieben Wochen fehlt Moderatorin Alina Merkau bereits in der Sat.1-Show. Hat die 36-Jährige die Sendung etwa verlassen? Ihre anhaltende Abwesenheit lässt die Gerüchteküche brodeln.

Nach den zahlreichen Nachfragen zu Alina Merkau äußert sich Sat.1 schließlich öffentlich und erklärt, wieso die Moderatorin seit vergangenem Jahr nicht mehr im „Frühstücksfernsehen“ zu sehen gewesen ist. Die Sorgen der Zuschauer scheinen unbegründet zu sein.

Alina Merkau kehrt im März zum „Frühstücksfernsehen“ zurück

Früher hat das „Frühstücksfernsehen“-Team aus einer Handvoll Moderatoren bestanden. Zur Stammbesetzung gehören namhafte Gesichter wie Marlene Lufen, Daniel Boschmann, Karen Heinrichs, Matthias Killing, Christian Wackert und seit 2014 auch Alina Merkau. Doch in den vergangenen Monaten hat das Sat.1-Format Zuwachs bekommen. Was die Stars der Show freuen dürfte, da sie so mehr Zeit haben, um sich eigenen Projekten zu widmen, sorgt bei den treuen Zuschauern für Ärger.

Gerade Publikumslieblinge wie Daniel Boschmann tauchen aufgrund der Vielzahl an neuen Moderatoren nun immer seltener auf. Erst Anfang Februar 2023 gibt der Sat.1-Star nach fünf Wochen sein Comeback im „Frühstücksfernsehen“ bekannt. Von seiner Kollegin Alina Merkau fehlt bereits seit dem 23. Dezember 2022 jede Spur. Verständlich, dass sich die Fans anfangen, um die Journalistin zu sorgen. Ist sie etwa schwerkrank? Hat Alina den TV-Job an den Nagel gehangen?

Weitere News:

Nein, nichts davon entspricht der Wahrheit. Stattdessen gönnt sich die Blondine derzeit eine Auszeit mit ihrem Ehemann und den zwei gemeinsamen Kindern. Seit dem 31. Dezember befindet sich die Familie in Südafrika, doch schon bald steht ihre Rückkehr nach Deutschland an. Das bestätigt Sat.1 gegenüber einem Fan, der in den sozialen Medien nachgehakt hat: „Alina ist zurzeit im Urlaub und moderiert nächsten Monat wieder im ‚Sat.1-Frühstücksfernsehen‘.“