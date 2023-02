„Frühstücksfernsehen“: Endlich! Auf dieses Comeback haben Sat.1-Zuschauer lange gewartet

Das wurde aber auch Zeit! Monatelang haben sich die „Frühstücksfernsehen“-Fans auf diesen Moment gefreut. Endlich kehrt ein beliebtes Gesicht aus dem Sat.1-Morgenmagazin wieder zurück vor die Kamera.

Voller Vorfreude kündigt seine „Frühstücksfernsehen“-Kollegin ihre gemeinsame TV-Woche im Netz an und bringt damit wieder ein wenig Beständigkeit in das sich aktuell schnell drehende Moderatoren-Karussell. Die Reaktion der Sat.1-Zuschauer spricht Bände.

„Frühstücksfernsehen“-Star Marlene Lufen kündigt Comeback mit Boschi an

In den vergangenen Wochen sind gleich mehrere neue Gesichter zum Moderationsteam dazugestoßen – darunter Christoph Karrasch, Martina Reuter und Romina Langenhan. Dass Veränderungen bekanntlich viel Überwindung kosten, zeichnet sich auch beim „Frühstücksfernsehen“-Publikum ab. Immer wieder wünschen sich die Fans im Netz, dass die Stammbesetzung aus Marlene Lufen, Daniel Boschmann, Alina Merkau und Co. zurückkehrt.

Als hätten die Sat.1-Stars die Gebete ihrer Zuschauer erhört, gibt Marlene am Wochenende stolz bei Instagram bekannt: „Am Montag öffnet wieder das Büro Lufen und Boschmann. Termine täglich zwischen 5.30 Uhr und 10 Uhr. Fragen und Wünsche bitte vorab hier notieren.“ Dazu teilt die 52-Jährige ein Selfie von sich, auf dem sie ein breites Grinsen trägt. „Sieht man mir die Vorfreude aufs ‚Frühstücksfernsehen‘ an?“, kommentiert sie.

„Frühstücksfernsehen“-Fans flippen aus: „Sehnsüchtig auf euch gewartet“

Die Fans sind ganz aus dem Häuschen, als sie erfahren, dass keine Geringeren als Marlene Lufen und Daniel Boschmann die zweite Februarwoche im „Frühstücksfernsehen“ moderieren. „Juhu – endlich ist das Dream-Team wieder am Start! Ich habe euch so vermisst! Ihr dürft uns nie wieder so lange allein lassen!“, schreibt einer von ihnen aufgeregt. Ein anderer fügt hinzu: „Ich könnte nächste Woche eigentlich etwas länger schlafen, aber stehe mit Freude um 5.20 Uhr auf, um euch pünktlich zuzuschauen.“ Schließlich liegt Marlenes letzter Auftritt im Sat.1-Morgenmagazin schon drei Wochen zurück.

Weitere News:

Noch länger haben die Fans allerdings auf Daniel Boschmann warten müssen. Seine letzte „Frühstücksfernsehen“-Woche hat er Ende Dezember 2022 moderiert. Für ihn wird es am Montag (6. Februar) also die erste Sendung im neuen Jahr. Eine treue Zuschauerin erklärt, dass sie schon „sehnsüchtig auf euch in Kombi gewartet“ habe. Und von einer Weiteren heißt es: „Für mich seid ihr Zwei die Besten fürs ‚Frühstücksfernsehen‘. Die anderen Moderatoren sind auch toll, aber ihr Zwei seid meine Favoriten.“