Movie Park verbreitet Nachricht – darauf haben viele Fans gewartet

Der Movie Park in Bottrop ist nicht nur in de Sommerferien ein beliebtes Ausflugsziel. Mit „High Fall“, „Ghost Chasers“, „Zuma’s Zoomers“ oder dem „NYC Transformer“ kommen Groß und Klein auf ihre Kosten.

Doch der Movie Park ist nicht nur für seine Fahrgeschäfte berühmt. Auch die regelmäßigen Events wie das „Halloween Horror Fest“ ziehen jedes Mal Tausende Besucher an. Jetzt steht das nächste Event in den Startlöchern. Und dabei werden die Herzen aller Tuning-Fans höher schlagen. Denn schon bald gibt’s in dem Bottroper Freizeitpark wieder jede Menge heiße Fahrzeuge zu sehen.

Movie Park mit guten Nachrichten für Tuning-Fans – darauf haben viele gewartet

Am Samstag (26. Juli) steht im Movie Park ein Mega-Event für alle Tuning- und Auto-Fans auf dem Plan. In einem Facebook-Beitrag des Freizeitparks heißt es vielversprechend: „Spotlight – Dein Auto im Rampenlicht 2025. Tuning-Fahrzeuge soweit das Auge (oder der Kamerawinkel) reicht: Am 26. Juli wird das Set der Movie Park Studios inkl. Parkplatz E zum Schauplatz der wildesten Modelle. Zusammen mit Plan-B Squad dürfen wir Euch auch in diesem Jahr nicht nur verschiedene Sets mit heißen Motoren, sondern auch unsere Parade in der ‚tuned version‘ präsentieren. Also schnallt Euch besser an!“

Der Movie Park verspricht dabei die verschiedensten Tuning-Kreationen, wie coole Oldtimer, japanische Fahrzeuge, Dragster und viele andere „filmreife Gefährte“ auf vier oder auch auf zwei Rädern. Die Fahrzeuge stehen aber nicht nur im Park selbst, sondern sind vor allem auch auf dem Eventgelände, dem Parkplatz E, zu finden. Bewundern und fotografieren sind selbstverständlich erlaubt, aber bitte nicht anfassen!

Auch die Parade passt sich den Tuning-Fans an

Neben den Ausstellungsstücken können sich die Fans außerdem auf die passende Musik und eine Tombola für den guten Zweck freuen. Der ein oder andere Special Guest sowie eine besondere (getunte) Parade stehen ebenfalls auf dem Programm am 26. Juli.

Und das Beste daran: Das Tuning-Event ist im normalen Parkeintritt mit drin. Das lassen sich Autofans garantiert nicht zweimal sagen.

