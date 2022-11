„Frühstücksfernsehen“: Fans gehen auf die Barrikaden – „Sollten sich echt schämen“

35 Jahre läuft das Sat.1-„Frühstücksfernsehen“ mittlerweile im TV. Wochentags täglich ab 5.30 Uhr versüßen die Moderatoren ihrem Publikum den Start in den Tag. Das bedeutet für das Team zwar regelmäßig aufstehen, wenn andere noch schlafen, von Übermüdung oder schlechter Laune am Morgen kann bei den Moderatoren allerdings keine Rede sein.

Beim Sat.1-„Frühstücksfersehen“ herrscht immer Abwechslung, und zwar nicht nur bei den Themen, sondern auch im Team. Das hat sich im Laufe der Jahre bereits einige Male verändert. Heutzutage fest dabei sind Lukas Haunerland, Alina Merkau, Matthias Killing, Christian Wackert, Daniel Boschmann, Marlene Lufen, Karen Heinrichs. Dass aber auch hier manchmal Ersatz einspringen muss, sorgt bei den Zuschauern nur bedingt für Begeisterung.

„Frühstücksfernsehen“: Ankündigung sorgt bei Fans für Ärger

Wer als Moderatoren-Duo für die nächste Woche vor der Kamera stehen wird, kündigt das Team vom Sat.1-„Frühstücksfernsehen“ gerne schon am Sonntag davor an. Am 1. Advent (27. November) heißt es auf dem Instagram-Kanal der Show: „Am Montag begrüßen euch Martina Reuter und Chris Wackert im Studio.“

Dass Chris Wackert nicht wie gewohnt mit Karen Heinrichs, Alina Merkau oder Marlene Lufen durch die Show führt, passt einigen Zuschauern anscheinend gar nicht. Aber nicht nur Martina Reuter wird vorab bereits für ihre Moderatorionsart kritisiert, sondern auch Chris Wackert ist anscheinend nicht jedermanns Geschmack.

„Frühstücksfernsehen“-Fans platzt der Kragen

Die harsche Kritik bringt einige Fans auf die Palme und sie gehen gegen die Hater auf die Barrikaden. „Manche sollten sich hier echt schämen. Ich komme gar nicht auf die Idee, solche Kommentare zu verfassen. Meint ihr eigentlich, euch kann jeder leiden? Stellt euch doch gerne mal der Meinung von Millionen von Menschen.“ In einem anderen Kommentar bringt’s ein Fan auf den Punkt. „Furchtbar, manche Kommentare hier sind echt dermaßen respektlos. Muss man hier ständig seine Beleidigungen loswerden. Wenn einem der Moderator nicht passt, dann schaut halt nicht.“

Es ist nicht das erste Mal, dass die Wahl der Moderatoren für Kritik sorgt. Schon in der Vergangenheit ließen einige Zuschauer das Team wissen, dass es einige Publikumslieblinge im Team gibt. Dass die Moderatoren aber teilweise auch noch in andere Projekte involviert sind, oder manchmal auch einfach freihaben, scheinen einige anscheinend vergessen zu haben.

Das Sat.1-„Frühstücksfernsehen“ läuft täglich live ab 5.30 Uhr im TV und ist online bei Joyn als Stream abrufbar. Sonntags zeigt der Sender das Format ab 9.00 Uhr.