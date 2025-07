Neuer Händler bei „Bares für Rares“: Horst Lichter hat seine Meinung schon gebildet

Neuzugang bei „Bares für Rares“! Die Trödelshow läuft bereits seit 2013 im ZDF und hat schon einige Händler kommen und gehen gesehen. Jetzt gibt es ganz offenbar ein neues Gesicht in der Sendung.

„Bares für Rares“-Moderator Horst Lichter selbst kündigt es in der Sendung am Freitag (4. Juli) an. So viel weiß man schon: Sein Name ist Ferdinand Resul Adanir.

Neuer Händler bei „Bares für Rares“

Erst im Juni dieses Jahres hat die Trödelshow mit Antiquitätenhändler Liza Kielon ein neues Gesicht begrüßen dürfen. Jetzt gibt es noch einmal Nachschub. Und Horst Lichter hat bereits eine klare Meinung über seinen neuen TV-Kollegen:

„Wir wissen ja, bei Bares für Rares ist jeder Tag was Besonderes. Es gibt aber Tage, die sind ganz besonders besonders. Zum Beispiel heute. Da haben wir nämlich einen neuen Händler. Ferdinand. Freuen sie sich drauf, ich find ihn super!“, sagt der Moderator in der Sendung.

Genaueres weiß man noch nicht über den Mann, der ab sofort im Händlerraum mitmischt und auf der Suche nach besonderen Raritäten ist. Doch zumindest geht er bei seinem ersten Auftritt gleich in die Vollen.

Ferdinand greift sofort zu

Als eine Brosche von Dior zum Verkauf steht, bietet Ferdinand eifrig mit. Die Expertise liegt eigentlich bei 100 bis 150 Euro für die Schleifenbrosche, die 1964 in Pforzheim von Henkel und Grosse gefertigt wurde. Ein Schmuckstück, das dem neuen „Bares für Rares“-Händler gut zu gefallen scheint. Während seine Kollegen bei 190 Euro aufhören zu bieten, legt Ferdinand noch 10 Euro oben drauf. „Ich würd‘s voll machen.“

Diese Initiative kommt bei den anderen Händlern gut an, sie sagen:

„Sehr gut!“

„Erster Kauf, hey!“

„Gratulation“

Am Ende gibt es für den Händler noch tosenden Applaus. Und Elke-Velten-Tönnies verrät sogar: „Ich habe meinen ersten Kauf sogar noch im Laden stehen.“ Na, ob Neuzugang Ferdinand sich von der Dior-Brosche wohl auch nicht so schnell trennen kann…?