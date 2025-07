Sat.1 verkündet Starttermin für „Promi Big Brother“ – jetzt haben die Fans nur eine Forderung

Jetzt ist es offiziell: „Promi Big Brother“ geht in die nächste Runde! Wie Sat.1 auf Instagram verkündet, startet die neue Staffel am 6. Oktober. Und schon jetzt überschlagen sich die Reaktionen. In einem Post heißt es: „Big News vom großen Bruder! Ab Montag, 6. Oktober heißt es wieder: „Big Brother is watching you!“

Damit steht fest: Anfang Oktober zieht wieder eine bunte Truppe aus Stars, Reality-Profis und TV-Gesichtern in den wohl berühmtesten Container Deutschlands ein. Fans dürfen sich wie gewohnt auf tägliche Folgen auf Sat.1 und den 24/7-Livestream bei Joyn freuen. Und auch die Moderatoren stehen bereits fest.

„Promi Big Brother“ geht wieder los

In den Kommentaren auf Instagram herrscht bereits große Euphorie über die neue Staffel von „Promi Big Brother“, inklusive prominenter Stimmen. Ex-Bewohner wie Julian F.M. Stoeckel, Marlisa Rudzio oder Janine Pink ließen direkt ein Like oder eine Nachricht da.

++ auch interessant: Sat.1 hat Grund zum Feiern! Fußball-News lässt Sender jubeln ++

Doch nicht nur Lob ist zu lesen. Einige Zuschauer bringen klare Wünsche für die neue Staffel ein. „Unbedingt wieder zwei Bereiche und nicht immer wieder die gleiche olle Hütte“, fordert ein Fan. Ein anderer schreibt: „Bitte lasst die Leute nicht wieder hungern. Die besten Gespräche kommen doch beim Kochen zustande.“

Welche Stars ziehen bei „Promi Big Brother“ ein?

Welche Promis 2025 ins Haus einziehen, hält Sat.1 bislang noch unter Verschluss. Die vergangene Staffel setzte jedenfalls Maßstäbe, unter anderem mit dem emotionalen Heiratsantrag von Mike Heiter an Leyla Lahouar. Die beiden haben kürzlich standesamtlich geheiratet, im August folgt die große Traumhochzeit, live im Stream, versteht sich.

Inhalt von Instagram anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Externer Inhalt Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Mehr Nachrichten haben wir heute hier für dich zusammengestellt:

Auch dieses Jahr führen Marlene Lufen und Jochen Schropp durch die tägliche Hauptshow. Im Anschluss analysieren Melissa Khalaj und Jochen Bendel das Geschehen in der „Late Night Show“ von „Promi Big Brother“, inklusive exklusiver Clips, Talks und natürlich jeder Menge Drama.