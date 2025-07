Cathy Hummels betritt den Bierkönig: Es kommt, wie es kommen musste

Die Hinrichtung eines Künstlers am Ballermann durch das Publikum erfolgt üblicherweise in drei Phasen. 1. Kurzes ungläubiges Schweigen in der Arena. 2. Vereinzelte Buhrufe, die dann von einem Pfeifkonzert übertönt werden. Und 3. Die Zuschauer singen „Ladiladiladieeee, BVB H*rensöhne“ und ignorieren das arme Geschöpf auf der Bühne in Gänze.

Wenn man allerdings niemals am Ballermann war und dieses hundsgemeine Ritual des vermeintlich härtesten Publikums der Welt nicht kennt, dann findet man die eigene Stage-Performance womöglich makellos. Super, das ist das Wort, dass Cathy Hummels gebraucht, knapp fünfzehn Sekunden nachdem sie die Bühne im Bierkönig verlassen hat.

Cathy Hummels singt im Bierkönig

Sie hatte dort ihren ersten Auftritt als Sängerin überhaupt. Textsicher schaffte sie es durch ganze drei Minuten Song, wobei sich ihr Gesangsanteil auf drei Silben beschränkte: „Zei… dabei“.

Durchatmen. Der Reihe nach. Cathy Hummels, Moderatorin, Model, Influencerin, Ex-Frau von Nationalspieler Mats Hummels, hat eine neue Rubrik im ProSieben-Boulevardmagazin „taff“. Die Rubrik heißt Cathys erstes Mal und im Rahmen dessen musste Hummels erstmalig an den Ballermann.

Sie hat glaubwürdig keinen Plan, was sie da erwartet, und deshalb fallen Sätze wie „Wir müssen noch zu Helmut in die Schinkenstraße“. Aus ihrem Mund klingt das wie „ein Kumpel von mir hat da eine Kneipe“ doch in Wirklichkeit bedeutet es: „Ich will da bei einem senegalesischen Straßenhändler ein Trikot-Plagiat kaufen“. Und so schlendert die 37-Jährige authentisch unwissend über die Partymeile, auf der sie im Übrigen kaum erkannt wird.

Zusammen mit Calvin Kleinen auf der „Bierkönig“-Bühne

Highlight ihres TV Drehs: Ein Auftritt im Bierkönig an der Seite von Trash-TV-Darsteller und Frauenschwarm Calvin Kleinen, der seit dieser Saison in eben jenem Partytempel singt. Cathy darf als erstes die Bühne betreten, den Calvin ansagen.

Doch der Tontechniker drückt ihr in der Aufregung das falsche Mikro in die Hand. Niemand hört Cathy und dann beginnen die drei oben genannten Phasen der Verdammnis.

Sie bekommt ein neues Mikro und eine neue Chance. Das Intro von Calvin Klein beginnt, die BVB Verachtung verstummt, Cathy tanzt wie ein scheues Reh verloren auf der Bühne herum. Es sind alles in allem quälend lange drei Minuten. Schließlich erscheint Kleinen und das Publikum feiert zu „Sonne in die Fresse nicht auf Hawaii, alle breit, wir sind Malle geil“. Schon beim dritten Song ist Hummels wieder auf der Bühne. Der gemeinsame Song heißt; „Warum hat die Polizei kein‘ Alkohoool dabei?“. Ernsthaft.

Cathy Hummels fand es „super“

Cathy beschränkt sich sicherheitshalber beim Singen auf „Zei…dabei“. Kurzer Applaus, dann verabschiedet sich Calvin bei Cathy. Seine Party geht noch weiter, ihre ist vorbei. Und wie war’s?

„Super“, sagt die Neu-Sängerin gegenüber dieser Redaktion. Sie strahlt. Und dann sagt sie noch, dass das eine tolle Erfahrung war und gerne wiederkommen würde. Der Ballermann-Experte würde an dieser Stelle sagen, das Ganze hat durchaus wenig Potential. Aber in der Schinkenstraße sind schon ganz andere Prominente zu Nachruhm gelangt …