„Frühstücksfernsehen“: Alina Merkau macht sich unbeliebt – „Konnte nichts dafür“

Als Moderatorin vom Sat.1-„Frühstücksfernsehen“ steht Alina Merkau regelmäßig auf, wenn andere noch im Tiefschlaf sind. Die Zweifach-Mama hat zwar keine weite Anreise um zum Studio in Berlin zu kommen, pünktlich losfahren muss sie aber trotzdem.

Gutes Timing ist um die Uhrzeit essenziell und am Dienstagmorgen (8. November) alles andere als erfolgreich gewesen, wie die „Frühstücksfernsehen“-Moderatorin ihren Fans in ihrer Instagram-Story verrät. Ein entspannter Start in den Tag sieht definitiv anders aus.

„Frühstücksfernsehen“: Alina Merkau muss Familie wach machen

„Ich wollte heute Morgen starten und dann fiel mir auf, dass ich keinen Schlüssel in der Tasche habe. Ich sag‘ mal so, um 3.20 Uhr die Familie aus dem Bett zu klingeln, kam nur so mittelmäßig gut an“, erklärt Alina Merkau ihren Fans ihre missliche Lage.

Dann verteidigt sie sich direkt selbst und sagt: „Ich konnte nichts dafür, ich wusste nicht, wie dieser Schlüssel aus meiner Tasche herausgekommen ist und ich habe sehr lange vor der Tür gestanden.“ Um ihre Angehörigen möglichst sanft aus dem Tiefschlaf zu reißen, klingelt die Sat.1-Bekanntheit zunächst ganz vorsichtig. Weil aber jegliche Reaktionen ausbleiben, ändert Alina Merkau ihre Taktik. „Irgendwann ist man so: ‚Steh auf!'“

„Frühstücksfernsehen“: Alina Merkau erlebt stressigen Morgen

Ihre Bemühungen tragen Früchte, denn sie kann sich frisch frisiert und geschminkt live aus dem Studio melden und sagen: „Ich habe es auf jeden Fall rechtzeitig hier hergeschafft, da bin ich sehr glücklich darüber.“

Aber nicht nur Alina Merkau ist froh, es am Ende doch noch pünktlich zum Show-Start geschafft zu haben. Auch ihr Moderatoren-Kollege Chris Wackert ist ganz erleichtert darüber, seine gute Freundin an seiner Seite zu wissen.

„Ich dachte, du kommst nicht“, resümiert der ganz betroffen. Nach diesem holprigen Start bleibt zu hoffen, dass der restliche Tag entspannter abläuft.

Sat.1 zeigt montags bis freitags ab 5.30 Uhr das „Frühstücksfernsehen“ im TV und online in der Mediathek bei Joyn. Das Format hat ein festes Team aus Moderatorinnen und Moderatoren, die sich vor der Kamera abwechseln.