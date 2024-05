„Frühstücksfernsehen“-Star richtet sich an Fans – „Ganz durcheinander“

Vanessa Blumhagen steht normalerweise als VIP-Experte beim Sat.1- „Frühstücksfernsehen“ vor der Kamera. Jetzt gönnt sie sich eine Auszeit in der Natur und richtet sich bei einem Spaziergang durch den Wald über Social Media an ihre Fans.

„Frühstücksfernsehen“-Star genießt Erholung im Freien

Vanessa Blumhagen ist als Moderatorin aus dem „Frühstücksfernsehen“ nicht mehr wegzudenken. Seit Juli 2013 begeistert der Sat.1-Star seine Fans zur morgendlichen Stunde. Doch nicht nur vor laufender Kamera ist die 46-Jährige zu Hause. Über Social Media versorgt sie ihre rund 210.000 Fans regelmäßig mit Einblicken aus ihrem privaten Leben. Von Schnappschüssen aus dem Urlaub bis hin zur Aufklärung über ihrer Erkrankung Hashimoto – Blumhagen lässt keine Details aus.

Nach der ganzen harten Arbeit im Fernsehen gönnt sie sich jetzt eine Auszeit in der Natur, um einen Moment der Ruhe zu genießen. Klar, dass sie auf Instagram ihre Anhänger auf dem Laufenden hält und sich nach deren Wohlbefinden erkundigt. „Ihr Lieben, ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Habt ihr ein langes Wochenende?“, fragt der „Frühstücksfernsehen“-Star in einer Instagram-Story. Sie selbst scheint ihren Rhythmus im Alltag ein wenig verloren zu haben. „Ich bin im Mai immer ganz durcheinander, wann welcher Wochentag ist, weil so viele Feiertage sind“, lässt Blumhagen ihre Fans wissen.

Dass man bei so einem vollen Terminkalender wie der der Moderatorin mal durcheinander kommen kann, ist kein Wunder. Weiter erzählt Vanessa, dass sie gerade einen Spaziergang durch den Wald mit ihrem Hund unternehme und die Ruhe wahrlich genieße. „Eine kleine Auszeit vom hektischen Leben tut echt gut.“

Vanessa Blumhagen enthält ihren Fans auf Instagram auch nicht vor, was sie so den ganzen Tag in ihrem Urlaub unternehme: „Ich bin eigentlich nur damit beschäftigt, Essen zu machen und ein bisschen die Sonne zu genießen.“ Scheint ganz so, als würde der „Frühstücksfernsehen“-Star nach seiner Auszeit umso gestärkter ins Sat.1 zurückkehren.