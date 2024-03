„Frühstücksfernsehen“-Star Vanessa Blumhagen zurück in der Realität – „Ein bisschen komisch“

„Frühstücksfernsehen“-Star Vanessa Blumhagen gönnte sich in den letzten Wochen einen wohlverdienten Urlaub und versorgte ihre Fans regelmäßig über Instagram mit Fotos von ihrer Auszeit.

Jetzt kehrt die Moderatorin wieder zurück nach Deutschland und ist mit dem ungewohnten Alltag überfordert.

„Frühstücksfernsehen“-Star meldet sich nach Auszeit auf Instagram

Seit Juli 2013 steht Vanessa Blumhagen für das Sat.1-„Frühstücksfernsehen“ vor der Kamera. Nach der ganzen harten Arbeit genehmigte sie sich jetzt eine längere Auszeit in Südafrika. Wohl erholt und entspannt teilte die Moderatorin immer wieder sonnige Grüße mit ihren Fans auf Social Media.

Nach Vanessas Reisezeit kehrt sie jetzt wieder ins graue Deutschland zurück und teilt direkt einen Schnappschuss auf Instagram aus ihrer Wahlheimat Hamburg: „Wieder Zuhause. Frisch geduscht und Haare gewaschen. Deshalb sieht das so wuschelig aus“, titelt sie unter dem Bild, welches sie aus ihrer heimischen Küche zeigt.

„Frühstücksfernsehen“-Moderatorin zurück in Realität: „Ein bisschen komisch“

Doch nach der längeren Auszeit fällt es dem „Frühstücksfernsehen“-Star sichtlich schwer, wieder in den Alltag zurückzufinden. „Immer ein bisschen komisch, wieder daheim zu sein nach so langer Zeit, finde ich“, schreibt die Moderatorin zu ihrem Bild. Dabei muss sie sich nicht nur von strahlendem Sonnenschein wieder auf graues Regenwetter in Deutschland einstellen, sondern hat sicherlich auch noch mit einem Jetset und der Zeit-Umstellung zu kämpfen.

Doch nicht nur das scheint der 46-Jährigen zu schaffen zu machen. Auch alles andere scheint nicht im gewohnten Licht zu erstrahlen: „Ich fremdel immer etwas, ein paar Stunden oder Tage…“, lässt sie ihre Fans wissen.

Für den „Frühstücksfernsehen“-Star heißt es jetzt erstmal: „Einkaufen, waschen, Ordnung machen!“ Hoffentlich findet Vanessa ganz schnell wieder in ihren gewohnten Rhythmus zurück und kann die Zuschauer der Sat.1-Sendung bald wieder durch ihre Expertise bei den Reichen und Schönen begeistern.