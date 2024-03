„Frühstücksfernsehen“-Star Vanessa Blumhagen lässt tief blicken – Fans sind hin und weg! – „Mega hübsch“

Strahlend und entspannt schickt „Frühstücksfernsehen“-Liebling Vanessa Blumhagen sonnige Grüße aus ihrem wohlverdienten Urlaub!

Die Sat.1-Moderatorin weiß, wie man Arbeit und Entspannung perfekt kombiniert. Derzeit gönnt sie sich eine wohlverdiente Auszeit vor der TV-Kamera und lässt ihre Fans auf Instagram hautnah an diesem Genuss teilhaben – ihre Fans sind begeistert!

„Frühstücksfernsehen“: Vanessa Blumhagen macht eine Verschnaufpause

Vanessa, die beim „Frühstücksfernsehen“ vor allem durch ihre Expertise bei den Reichen und Schönen bekannt geworden ist, zeigt auf ihrem Urlaubsschnappschuss, dass sie nicht nur im Sat.1-Studio strahlen kann. In ihrem neuesten Post, der sie sonnenbadend auf dem Balkon zeigt, freut sie sich über die kleine Flucht aus dem Alltag: „Sonnenbaden auf dem Balkon, weil der Pool komplett überfüllt war. Bild Nummer 1 ist heute an Tag 9 unseres Urlaubs entstanden. Bild 2 ganz am Anfang.“

Und weiter: „Ich frage mich immer, warum man bis zum Anschlag wartet, bevor man sich eine Auszeit gönnt. Zum Glück hat die Erholung schnell eingesetzt. Geht das außer mir noch jemandem so?“, fragt sie ihre Follower, und gibt gleichzeitig zu, dass sie sich schnell erholt hat.

„Frühstücksfernsehen“-Star Vanessa Blumhagen bringt ihre Fans zum Toben

Die Fans sind von den Urlaubsbildern der 46-Jährigen begeistert.

Leichtbekleidet und lediglich von einem weißen Bikini bedeckt, sorgt sie für Staunen bei ihren Fans. „Wow siehst wunderschön aus! Schönen Sonntag“, kommentiert ein Fan, während ein anderer hinzufügt: „Du siehst mega hübsch aus Vanessa!! Erholung ist wichtig. Ich wünsche dir noch ein paar erholsame und schöne Tage!!“

+++ „Frühstücksfernsehen“-Star Vanessa Blumhagen platzt der Kragen – „Was ist nur los mit den Leuten?!“ +++

Die Kommentare sprechen Bände und es ist deutlich zu sehen, dass Vanessa nicht nur als Moderatorin, sondern auch als „bildschöne Frau“ im Bikini ihre Anhänger begeistern kann.

Ein dritter User bemerkt den deutlichen Unterschied zwischen den beiden geposteten Bildern und lobt: „Wow, ein Unterschied wie Tag & Nacht… Schön, dass du dich so gut erholt hast!“ Die Bilder scheinen nicht nur Vanessa Blumhagens Erholung zu dokumentieren, sondern auch die Bewunderung und Unterstützung ihrer Fans zu spiegeln.