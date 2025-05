Schalke – Paderborn: Spiel läuft – doch die Blicke richten sich ganz woanders hin

Comeback mit einem Knall – und das nicht etwa von einem Spieler! Beim Zweitliga-Spiel zwischen dem FC Schalke 04 und dem SC Paderborn sorgten die Fans auf beiden Seiten für Gänsehaut.

Vor dem Spiel erklärten die Ultras des FC Schalke 04, dass es endlich wieder eine Choreographie in der heimischen Veltins-Arena geben wird. Nach mehr als 2,5 Jahren war es gegen Paderborn wieder so weit. Als das Spiel lief, waren viele Blicke der zahlreichen Fans in der Arena und vor dem TV nur auf eben diese Choreo gerichtet.

Schalke – Paderborn: Gänsehaut-Choreo von S04-Ultras

Schon Stunden vor dem Spiel zwischen Schalke und Paderborn verkündeten die Ultras Gelsenkirchen, dass es eine Choreo geben wird. Die komplette Nordkurve wird mit Papptafeln einbezogen. Jeder sollte auf das Kommando der Choreo-Beteiligten hören. Und das Ergebnis sorgte für Gänsehaut pur.

Mit dem Vereinslied begann die Choreo. „Der Mythos geprägt durch seine Fans“ prangt auf einem Spruchband unterhalb der Nordkurve. Im Oberrang sind zahlreiche Bilder von einigen erfolgreichen Momenten der Schalker Geschichte zu sehen. Darunter auch Rudi Assauer mit dem UEFA-Pokal aus 1997.

In der Mitte der Nordkurve wedeln die Fans mit den blau-weißen Papptafeln und mit den Fähnchen. Zum Abschluss präsentieren die Ultras noch eine riesige Aufschrift mit „Nordkurve“ drauf. Die Choreo läuft noch minutenlang im Stadion. Alle Zuschauer schauen nur dahin. Was auf dem Spielfeld passiert, ist erstmal nur Nebensache.

Applaus für Nordkurve

Auch die mitgereisten Fans des SC Paderborn zeigten eine kleine Choreografie, die natürlich längst nicht an die der Schalke-Fans rankommt. Nach etwa sieben Minuten wurde die Choreo beendet. Von den Zuschauern in der Veltins-Arena gab es dafür tosenden Applaus. Danach gab es laute „FC Schalke 04“-Rufe der Anhänger.

Doch warum hat es so lange gedauert, bis es endlich wieder eine Heimchoreo der S04-Ultras gab? Auswärts präsentierte die UGE immer wieder Choreos. In der heimischen Arena gab es jedoch ein Choreoverbot. Die Hintergründe dafür gibt es hier.