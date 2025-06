Kurz vor Bruce Springsteen auf Schalke herrscht Gewissheit! Gelsenkirchen darf jubeln

Der „Boss“ ist wieder zurück! Am Freitag (27. Juni) steht Gelsenkirchen ganz im Zeichen von Weltstar Bruce Springsteen. Am Mittag wurde der Heinrich-König-Platz wieder zur Fan -Zone, um sich auf das bevorstehende Konzert auf Schalke standesgemäß einzustimmen (DER WESTEN berichtete).

In der Gelsenkirchener Innenstadt dürfte dabei auch die ein oder andere Erinnerung an das Vorjahr geweckt worden sein, als die Stadt zu Ehren von US-Sängerin Taylor Swift in „Swiftkirchen“ umgetauft worden war. Ausgerechnet vor Bruce Springsteens Auftritt in der Veltins-Arena haut die Stadt jetzt einen großen Erfolg raus.

Gelsenkirchen macht es vor Bruce Springsteen offiziell

Die Aktion in der Pott-Stadt, die am Freitag fast auf den Tag genau ein Jahr her war, schlug hohe Wellen. Deutschlandweit war „Swiftkirchen“ in aller Munde, hatte man hier Gelsenkirchen für einige Wochen umbenannt, um Popqueen Taylor Swift und tausende Fans aus aller Welt gebührend zur „The Eras“-Tour zu empfangen.

Mit der Aktion wurde Gelsenkirchen sogar so bekannt, dass sie sogar für den diesjährigen „German Brand Award 2025“ in der Kategorie „Excellence in Brand Strategy and Creation – Brand Communication – Ambient Media and Outdoor Advertising (Außenwerbung)“ nominiert wurde. Und das mit Erfolg! Denn wie die Stadt Gelsenkirchen am Freitagnachmittag, nur wenige Stunden vorm Boss-Konzert auf Schalke bekannt gab, holte sie den Sieg ins Revier.

Gelsenkirchen jubelt am „Boss“-Tag

In der Begründung der Jury des „German Brand Award 2025″ heißt es: „‘Swiftkirchen‘ zeigt eindrucksvoll, wie eine mutige und strategisch durchdachte Maßnahme weltweite Aufmerksamkeit für eine Stadt erzeugen kann. Die temporäre Umbenennung Gelsenkirchens in ‚Swiftkirchen‘ während der Taylor Swift-Konzerte war nicht nur eine kreative Idee, sondern auch ein starker Impuls zur Schärfung des Markenprofils der Stadt.“

Gelsenkirchen hatte im Vorjahr zu Ehren der US-Künstlerin rund 30 Ortseingangsschilder mit „Swiftkirchen“ designet und aufgehangen. Diese wurden hinterher sogar an Fans versteigert. Seither wird der Heinrich-König-Platz immer wieder zu Ehren von Weltstars bespielt. Von „Swiftkirchen“ beziehungsweise „Taylor Town“ ging es am Mittwoch so etwa in „Robbies Revier“ anlässlich des Gastspiels von Robbie Williams über. Am Freitag ist hier zu Ehren des Bosses die „Springsteen E Street Band Fan Zone“ zu finden. Und die nächsten Fan-Zonen stehen rund um die Konzerte von Iron Maiden (11. Juli) und Pur (6. September) auf Schalke sicher schon in den Startlöchern.