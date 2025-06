Vor Bruce Springsteen auf Schalke geht die Nachricht rum

Gerade erst gab sich der britische Superstar Robbie Williams in Gelsenkirchen die Ehre und brachte das Publikum auf Schalke mit Klassikern wie „Angels“, „Feel“ oder „Patience“ zum Beben. Doch zum Umbau in der Veltins-Arena bleibt nur wenig Zeit. Denn schon am Freitag (27. Juni) wird Bruce Springsteen als nächster Mega-Star die Bühne auf Schalke betreten.

Doch nach Taylor Swift im Vorjahr und Robbie Williams will es sich die Stadt Gelsenkirchen nicht nehmen lassen, auch die „Boss“-Fans schon vor dem Konzert in die richtige Stimmung zu bringen. Dafür hat sie sich wieder etwas Besonderes einfallen lassen.

Gelsenkirchen empfängt Bruce Springsteen

Nach „Taylor-Town“ und „Robbies Revier“ (mehr dazu kannst du hier nachlesen >>>) steht der Heinrich-Königplatz in Gelsenkirchen erneut ganz im Zeichen eines Weltstars. Denn auch zu Ehren von Rocklegende Bruce Springsteen wird eine Fan Zone eingerichtet.

+++ Wichtige Info vor Robbie Williams auf Schalke – auch Fans von Bruce Springsteen sollten jetzt aufpassen +++

Zwar verzichtet man in Gelsenkirchen zum Boss-Empfang auf ein dementsprechendes Wortspiel. Die Stadt hat sich aber für die „Springsteen E Street Band Fan Zone“ nicht lumpen lassen und besondere Highlights überlegt.

Das erwartet die Springsteen-Fans

Denn bevor Bruce Springsteen um 19.30 Uhr die Bühne auf Schalke betritt, werden Fans in der Gelsenkirchener Innenstadt schon vorab von DJ Sam Vegas mit Boss-Hits in Stimmung gebracht. Doch das ist noch nicht alles. Denn neben Food-Trucks und Getränkeständen, an denen sich die Konzertbesucher vorab stärken können, können sie Bruce Springsteen in Form einer Pappfigur am Selfie Point ganz nahekommen.

Noch mehr News für dich aus Schalke:

„Der Eintritt ist frei – alle sind willkommen!“, lockt die Stadt Gelsenkirchen am Tag vor dem Konzert bei Facebook. Von 12 bis 19 Uhr steht der Heinrich-König-Platz am Freitag im Zeichen von Bruce Springsteen. Auch wer kein Ticket für das Boss-Konzert ergattern konnte, ist laut Veranstaltern herzlich in die Fan Zone eingeladen.

Man darf gespannt bleiben, ob sich auch der US-Star einen Scherz mit den Schalkern erlauben wird. Am Mittwoch löste Robbie Williams bei seinen Fans plötzlich Buhrufe au. Und das ausgerechnet wegen eines S04-Witzes. Mehr dazu erfährst du hier >>>.