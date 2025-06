Dramatische Szenen bei Bruce Springsteen in Gelsenkirchen: Mehrere Verletzte

Dramatische Szenen bei Bruce Springsteen! Am Freitag (27. Juni) spielte der US-Rockstar Bruce Springsteen im Stadion des FC Schalke 04 in Gelsenkirchen. Doch ein Unfall überschattete diesen letzten Termin in Deutschland, den Springsteen auf seiner Europa-Tournee macht.

Während des Konzerts in der Gelsenkirchener Veltins-Arena kam es plötzlich zu einem Unfall. Laut Angaben der Polizei sollen drei Personen verletzt worden sein.

Unfall bei Bruce Springsteen in Gelsenkirchen

Um circa 21.45 Uhr löste sich ein rund 1, 30 Meter lange und mehrere Kilogramm schwere Metallteil im Bereich eines Videowürfels und fiel auf die Zuschauer im Innenraum der Veltins-Arena, wie die Polizei Gelsenkirchen berichtet. Dabei wurden zwei Frauen sowie ein Mann verletzt und in ein Krankenhaus gebracht.

Nach aktuellen Angaben handelt es sich bei den Verletzten um eine 22-jährige Frau aus Koblenz, einen 48-jährigen Mann aus Warendorf sowie eine 50 Jahre alte Frau aus Erlangen. Rettungskräfte brachten die Verletzten in ein Krankenhaus und die Polizei stellte das Metallteil sicher.

Es geht um die Sicherheit

Ersten Ermittlungen der Polizei zufolge hatte sich das Metallteil aus einer inneren Ecke des Videowürfels gelöst. Derzeit ermittelt die Polizei, ob auch in Zukunft eine Gefahr durch herabfallende Teile des Würfels besteht. Nach eigenen Angaben der Gelsenkirchener Polizei stehe diese sowohl mit dem Veranstalter als auch mit dem FC Schalke 04 im Austausch, um die Sicherheit aller Beteiligten zu gewährleisten. Denn diese habe „oberste Priorität“.

