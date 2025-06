Bittere Pille vor Bruce Springsteen-Konzert auf Schalke – Fans schauen in die Röhre!

Der „Boss“ kehrt nach fast 22 Jahren Abstinenz nach Gelsenkirchen zurück. Am Freitag (27. Juni) wird der „Born in the USA“-Interpret Bruce Springsteen die Veltins-Arena auf Schalke wieder beehren.

Schon im Vorfeld wurde bekannt, dass die Stadt Gelsenkirchen nach der „Taylor-Town“ und „Robbies-Revier“ nochmal nachlegen wird. Auch anlässlich des Bruce Springsteen-Konzerts auf Schalke wird eine eigene Fan Zone auf dem Heinrich-König-Platz eingerichtet. Mehr dazu kannst du hier nachlesen >>>. Doch auch eine Hiobsbotschaft macht im Vorfeld des Auftritts die Runde. Sie betrifft eines der Bandmitglieder.

Notfall vor Bruce Springsteen auf Schalke

Denn ausgerechnet Steven Van Zandt, Gitarrist bei der E Street Band, die Bruce Springsteen auf seiner aktuellen Tour begleitet, fällt vorerst aus. „Hatte stechende Magenschmerzen, dachte, es sei eine Lebensmittelvergiftung – stellte sich als Blinddarmentzündung heraus“, schrieb Van Zandt dieser Tage auf Instagram.

In San Sebastián soll der Gitarrist spontan operiert worden sein. „Die Operation war ein voller Erfolg und ich hoffe, bei mindestens einem der Auftritte in Mailand wieder auf der Bühne zu stehen“, ließ er seine Fans im Netz wissen. Doch mit Blick auf den Tour-Termin vom Boss wird schnell klar: Gelsenkirchen muss ohne den Musiker auskommen!

Springsteen-Band-Kollegen springen ein

Doch ist es laut dem „Rolling Stone“ nicht der erste Ausfall von Van Zandt in der Geschichte der E Street Band. Schon 2023 musste der Gitarrist ein Konzert in Dallas wegen einer Covid-Erkrankung aussetzen. Damals mussten Bruce Springsteen und Bandkollege Nils Lofgren seine Parts übernehmen. So wird es jetzt wohl auch in Gelsenkirchen kommen.

Ob Steve Van Zandt zu einem der Mailand-Auftritte wieder auf der Bühne stehen wird, bleibt abzuwarten. Denn laut Tourplan sind die beiden Termine bereits kurz nach dem Gelsenkirchen-Auftritt für den 30. Juni und den 3. Juli angesetzt. Viel Zeit zur Erholung bliebe da nicht.