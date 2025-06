Robbie Williams spottet auf Schalke über Gelsenkirchen – „Wer hat sich das ausgedacht?“

Robbie Williams ist mal wieder zu Gast in Gelsenkirchen. Am Mittwochabend (25. Juni) gab der Musiker ein Konzert in der ausverkauften Veltins Arena. Es ist bereits der dritte große Auftritt des Entertainers während einer Tour auf Schalke.

Der 51-Jährige scheint Gelsenkirchen also zu mögen, zumindest sollte man das meinen, wenn er schon zum dritten Mal in die Pottstadt zurückkehrt. Doch direkt zu Beginn seiner Show machte sich Robbie Williams plötzlich über Gelsenkirchen lustig.

Robbie Williams lacht beim Namen ‚Gelsenkirchen‘

Als Robbie Williams die Bühne in der Veltins Arena betritt, will er sein Publikum anständig begrüßen und versucht dabei den Namen der Stadt auszusprechen. Das misslingt ihm jedoch – auch nach so vielen Jahren noch. „Gelsenkirchen? Wer hat sich diesen Namen ausgedacht?“, fragt er auf Englisch und muss dabei lachen.

Er gibt sich alle größte Mühe, die Pottstadt richtig auszusprechen, doch es will einfach nicht gelingen. Mehr als ein ‚Gelschenkörken‘ bekommt er nicht über seine Lippen, die Menge findet seine Aussprache drollig und muss mitlachen. Irgendwann hat der Entertainer die Schnauze voll und versucht es erst gar nicht mehr, stattdessen äfft er den Namen der Stadt immer mehr nach. Nun gut, seine Fans auf Schalke können es ihm schnell verzeihen.

Robbie Williams gibt Versprechen ab

Der Profi weiß immerhin auch, wie er die Herzen wieder für sich gewinnen kann. Um die Stimmung einmal richtig aufzuheizen, fragt der Brite: „Seid ihr besser als Berlin? Hamburg? Köln? Als jede andere deutsche Stadt?“ Diese Challenge nimmt das Publikum auf Schalke natürlich gerne an. Die Menge wird bei jeder Frage immer lauter – das sollte Antwort genug sein, oder?

Zur Mitte der Show sind das Publikum und Robbie Williams endlich miteinander verschmolzen und die Fans singen seine Lieder gekonnt lautstark mit. Ganz nach dem Geschmack des Briten, sodass er lobend anerkennt: „Ihr seid definitiv besser als Köln und Berlin!“ Das wollten die tausenden von Ticket-Inhaber natürlich hören. Und Robbie verspricht: „Und ich werde das definitiv nicht dort sagen. Das mache ich nicht! Ich bin vieles, aber kein Lügner.“