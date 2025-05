Schalke – Paderborn: Bitterer Rückschlag vor Anpfiff! S04 ereilt die schlechte Nachricht

Ab und zu trafen der FC Schalke 04 und der SC Paderborn in der Bundesliga aufeinander, doch die Zeiten haben sich geändert. Beide Teams sind mittlerweile in der 2. Liga angelangt, wo es nun am Freitag (2. Mai, 18.30 Uhr) zum Aufeinandertreffen kommt.

Doch auch in einer anderen Liga gab es das Duell nur wenige Stunden vor dem Zweitliga-Spiel. Die zweite Mannschaft des FC Schalke 04 war in der Regionalliga West beim SC Paderborn zu Gast. Für die Königsblauen ging das Spiel im Abstiegskampf nicht gut aus.

Schalke – Paderborn: U23 tief im Abstiegskampf

Was haben die Profis und die U23 des FC Schalke 04 gemeinsam? Beide kämpfen in ihren Ligen um den Klassenerhalt. Während es in der 2. Liga gut aussieht und die Mannschaft von Trainer Kees van Wonderen auch in der kommenden Saison in der Spielklasse bleibt, muss die U23 zittern. Vor dem Zweitliga-Duell ging es ausgerechnet zur U23 des SC Paderborn.

Auch interessant: FC Schalke 04: Macht er es schon wieder? Paderborn-Shootingstar mit krasser Ansage

Dort hatte das königsblaue Team von Trainer Jakob Fimpel keinen guten Tag erwischt. Schon nach 21 Minuten kassierte S04 zwei Gegentore. Bei der 0:2-Niederlage blieb es am Ende auch. Obwohl die Paderborner weder im Aufstiegs- noch im Abstiegskampf zu tun haben, konnte man die drei Punkte nicht so einfach an die Gelsenkirchener abgeben.

Die Knappen indes hätten einen Sieg unbedingt gebraucht. Der Vorsprung auf einen direkten Abstiegsplatz beträgt nur zwei Zähler. Sollte Eintracht Hohkeppel gegen den SV Rödinghausen gewinnen, würden sie an den Schalkern vorbeiziehen.

Auch bei den Profis ist noch nichts sicher

Während es für die U23 also im Endspurt eine Zitterpartie wird, können die Profis des FC Schalke 04 nur wenige Stunden nach dieser Niederlage alles perfekt machen. Auch hier geht es gegen den SC Paderborn, der allerdings noch um den Bundesliga-Aufstieg kämpft. Mit einem Sieg kann die Mannschaft von Trainer Lukas Kwasniok vorerst auf Rang drei springen.

Mehr Nachrichten für dich:

Für S04 würde ein Unentschieden reichen, dann wäre der Klassenerhalt zwei Spieltage vor dem Ende sicher. Derzeit beträgt der Vorsprung auf den Relegations- und auch auf den Abstiegsplatz neun Zähler.