Kurz vor Linkin Park in Düsseldorf stellen sich die Fans nur eine Frage – „Wird heftig“

Am Dienstag (1. Juli) wird Linkin Park seinen Fans in Düsseldorf mächtig einheizen. Wobei es an diesem Tag nicht einmal die legendäre US-Band bräuchte, um die Menschen in der Merkur Spiel-Arena ins Schwitzen zu bringen.

Denn dafür sorgt am Tag des Linkin-Park-Konzerts allein schon das Wetter. So rechnet der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Dienstag mit Werten bis zu 37 Grad in NRW. Ticket-Inhaber fragen sich angesichts der extremen Hitze, ob sie Getränke mit ins Stadion nehmen dürfen. Auf Nachfrage von DER WESTEN macht der Veranstalter dazu eine klare Ansage.

Wasserflaschen bei Linkin Park in Düsseldorf erlaubt?

Für die Getränkeversorgung ist rund um das Linkin-Park-Konzert in Düsseldorf gesorgt. Bereits um 15 Uhr öffnet ein Biergarten direkt am Südeingang neben der U-Bahnhaltestelle. Weiter geht es dann an den zahlreichen Zapfstationen in der Arena selbst.

Angesichts der extremen Hitze machen sich Fans trotzdem Sorgen um ihren Wasserhaushalt und fragen sich auf der Facebook-Seite der Merkur Spiel-Arena, ob sie Wasserflaschen mit zum Konzert nehmen dürfen. Eine Sprecherin des Veranstalters Live Nation teilte gegenüber DER WESTEN mit: „Nur faltbare Wasserbehälter dürfen mitgeführt werden.“ Die Mengenbegrenzung: 0,5 Liter. Diese können Besucher sich in der Arena auffüllen. Ein Fakt, der viele Besucher erleichtern dürfte.

Sorge vor Hitze bei Linkin Park: „Wir heftig“

Eine weitere Ticket-Inhaberin fragt sich: „Bleibt das Dach offen??? Wird ja bei 35 Grad heftig.“ Andere schließen sich an: „Bitte Dach schließen, Block 33 wird ansonsten der totale Backofen“, fordert einer. Andere erklären den Wunsch: „Damit wir wenigstens im Schatten stehen. Es wird wohl 34 Grad heiß und wenn der Zeitplan ähnlich ist wie in Berlin, müssen wir ab 15.30 im Pit sein.“

Ob das Dach offen bleibt oder geschlossen wird, steht nach Angaben des Veranstalters noch nicht fest. Die Entscheidung werde am Morgen des Showtags getroffen.

