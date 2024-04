„Frühstücksfernsehen“: Plötzlich stürmen SIE das Studio – Sat.1 handelt sofort

Damit hatte wohl niemand gerechnet! Bei ProSieben wird am Sonntag (21. April) das komplette Programm umgeworfen, und das nur, weil Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf nach ihrem Sieg bei „Joko und Klaas gegen ProSieben“ nun als Programmdirektoren auftreten und 24 Stunden lang übernehmen (hier mehr dazu >>>).

Doch jetzt hat es auch Sat.1 erwischt – genauer gesagt: das „Frühstücksfernsehen“.

„Frühstücksfernsehen“: SIE stürmen das Sat.1-Studio

Nichts ahnend führen am Sonntagmorgen Daniel Boschmann und Simone Panteleit durch den Vormittag bei Sat.1, als sie plötzlich das TV-Studio am Berliner Medienhafen stürmen: Joko und Klaas. „Joko und Klaas machen sich in unserem Sat.1-Frühstücksfernsehen-Wohnzimmer breit“, heißt es dazu auf dem Instagram-Account des „Frühstücksfernsehen“.

„Es war eigentlich ein normaler Sonntag und dann stehen da auf einmal Joko und Klaas und machen jetzt in Sat.1 „Frühstücksfernsehen“, erzählt Moderator Daniel Boschmann immer noch sichtlich perplex den Instagram-Fans. „Wie Lebensträume in Erfüllung gehen für so junge Kollegen“, scherzt er hinterher.

Damit die Zuschauer bei Sat.1 nicht völlig verwirrt sind, macht der Sender auf X (vormals Twitter) eine Ankündigung:

„Programmänderung: Wir verlängern das Frühstücksfernsehen bis auf Weiteres. Das geplante Programm verschiebt sich gegebenenfalls. Die Herren Joko und Klaas haben zwar gegen ProSieben gewonnen, aber besetzen unser Studio.“

Die Fans rasten bereits aus und kommentieren bei X:

„Das ist wirklich das Beste, was dem deutschen Fernsehen jemals passiert ist“

„Schön, dass ihr einfach mit macht.“

„Find ich super, dass ihr das auch mitmacht“

„Kommt schon. Ein wenig genial ist das schon“

Wie lange Joko und Klaas das Sat.1-Studio noch übernehmen, das steht an diesem Sonntag in den Sternen.