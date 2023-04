„Frühstücksfernsehen“: Überraschung! Marlene Lufen macht irren Fund unter ihrem Bett

Naun? Was entdeckt „Frühstücksfernsehen“-Star Marlene Lufen denn da unter ihrem Bett in ihrer Berliner Wohnung? Mit diesem Fund hätte sie wohl selber niemals gerechnet. Dementsprechend entsetzt zeigt sich die Moderatorin jetzt auf Instagram.

Dieses Szenario kennt wohl jeder: Hin und wieder findet man mal eine verlorene Socke, etwas Kleingeld oder abhanden gekommene Einkaufszettel unter dem Bett. Doch was „Frühstücksfernsehen“-Moderatorin Marlene Lufen findet, errätst du nie.

„Frühstücksfernsehen“: Marlene Lufen teilt irre Geschichte mit Zuschauern

Nachdem sie in diesen irren Fund in der Live-Sendung mit den Sat.1-Zuschauern teilte, erzählt die 52-Jährige die Story jetzt auch nochmal auf Instagram. Alles spielte sich in ihrer Arbeitswohnung in Berlin ab, die sie zwischenzeitlich an eine Bekannte untervermietet hat.

Als die Tochter einer Freundin einzieht, fällt ihr direkt auf, dass ein Fenster in der Wohnung von Marlene Lufen offen stand. „Ich wohne ganz oben, also das war nicht gefährlich. Aber ich dachte mir schon ‚Hmm, komisch'“, berichtet die Moderatorin. Doch kurz darauf folgt ein Anruf, den Marlene Lufen wohl so schnell nicht mehr vergessen dürfte.

„Frühstücksfernsehen“-Star hat Nest unter ihrem Bett

Wie es scheint, hat sich jemand das offen stehende Fenster zunutze gemacht, berichtet Marlene Lufen: „Die Tochter meiner Freundin hat beobachtet, dass immer eine Taube an dem Fenster saß. Dann hat sie unter das Bett geguckt und ein Nest gefunden. Die Taube hatte unter meinem Bett zwei Eier abgelegt.“

Das sieht man wohl auch nicht alle Tage. Besonders tragisch: Durch das geschlossene Fenster kam die Taube nicht mehr an ihre Eier – und auch nachdem das Nest nach draußen verlagert wurde, kehrte die Taube nie zurück.

