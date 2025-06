„Frühstücksfernsehen“: „Eskaliert mal wieder!“ Kameramann legt sich mit Moderator an

Es vergeht kaum ein Tag, an dem im Sat.1 „Frühstücksfernsehen“ nichts los wäre. Mal haben die Moderatoren hinter den Kulissen Spaß und machen ein lustiges Sportprogramm im TV-Studio, mal verraten sie sich untereinander die skurrilsten Dinge aus ihrem Privatleben.

Diesmal sind es die „Frühstücksfernsehen“-Moderatoren Marlene Lufen und Matthias Killing, die die Zuschauer unterhalten. Es geht sogar so weit, dass sich Killing mit dem Kameramann anlegt!

„Frühstücksfernsehen“: „Eskaliert mal wieder!“

Doch worum geht es eigentlich? Um einen simplen Grillabend bei Marlene Lufen. Auf Instagram kann man sich die Szene aus der Sendung noch einmal ansehen. Das Sat.1-Team postet dazu die Worte: „Dein Bericht vom Wochenende eskaliert mal wieder…!“

Moderatorin Marlene Lufen erzählt von ihrem Grillabend am Wochenende. „Ich hatte mir mal überlegt, ich schmeiße mal was anderes auf den Grill. Bei mir beim Metzger gab es ein Tomahawk Steak.“ Zur Erläuterung: Ein Tomahawk Steak ist ein Rib-Eye-Steak, das noch am Rippenbogen hängt.

Marlene verrät weiter: „Ich möchte mal sagen, es war ein ganzer Oberarm! Ein riesengroßes Stück Fleisch.“

„Frühstücksfernsehen“: Kameramann legt sich mit Moderator an

Das möchte ihr Kollege Matthias Killing nun genauer wissen und geht zu seinem starken Kameramann, um dessen Bizeps zu fühlen und mit der Größe des Grillfleischs zu vergleichen. Plötzlich spielt der Kameramann nicht mehr mit und schlägt seinen Arm in Richtung Killing aus. „Weißt du, wo du mir hingehauen hast?!“, schreit der Moderator plötzlich. „Was ist das denn?!“

Sein Kontrahent kann da nur kleinlaut erwidern: „Tut mir leid.“

Wer jetzt denkt, der ganze Schlagabtausch sei völlig ernst gemeint, der irrt. Alle Beteiligten lachen sich vielmehr schlapp und haben sich auch danach immer noch lieb!