„Frühstücksfernsehen“-Star Martina Reuter zeigt neuen Traum-Body – Fans flippen aus

Martina Reuter hat nicht nur anderen geholfen, sondern auch ihr eigenes Leben komplett verändert. Die beliebte Moderatorin des „SAT.1-Frühstücksfernsehen“ entschied sich mit 45 Jahren zu einem Neuanfang, der ihr zum Erfolg verhalf. Besonders durch ihre Tipps für kurvige Frauen wurde sie bekannt.

Nun ist Martina Reuter jedoch vollkommen erschlankt – insgesamt 30 Kilo hat die „Frühstücksfernsehen„-Moderatorin abgenommen. Ihren neuen Traumkörper präsentierte sie nun erstmal auf dem Laufsteg und erfüllte sich damit einen großen Traum.

Martina Reuter und ihre Ernährungsumstellung

In einem heißen Badeanzug, der nur die wichtigsten Stellen verdeckt, und braungebrannter Haut präsentiert die Moderatorin stolz ihren neuen Körper bei der Miami Beachwear Fashinweek. „Mit Abstand die Älteste mit 45 Jahren unter den Models als zweifach Mama den Catwalk gerockt“, erklärt sie auf Instagram. „Mega klasse liebe Martina, du bist ein tolles Vorbild!“ oder „Eine Hammer Figur. Du kannst zurecht stolz auf dich sein. Super sympathisch“ heißt es in den Kommentaren.

Der Entschluss zur Transformation kam im letzten Jahr, nachdem sich Martina Reuter von ihrem Partner trennte. Ein Gesundheitscheck ermutigte sie zusätzlich, ihre Ernährung umzustellen. Innerhalb von vierzehn Monaten verlor Martina Reuter mit eiserner Disziplin 30 Kilo und entwickelte ein völlig neues Lebensgefühl.

Martina Reuter änderte ihre Essgewohnheiten Schritt für Schritt. Sie strich alle 14 Tage ein Lieblingslebensmittel von ihrem Speiseplan. Kalorienreiche Snacks tauschte sie gegen eiweißreiche Alternativen aus. Bald verschwanden Süßigkeiten, Alkohol und Kaffee komplett aus ihrer Küche, was ihre Umwandlung unterstützte.

Martina Reuter teilt ihre Erfolgsmethoden

Ihr Ernährungsplan basiert auf Erkenntnissen eines genetischen Ernährungstests. Dieser zeigte, dass Milchprodukte positiv und Kaffee negativ auf ihren Stoffwechsel wirken. Die Stylistin schrieb darüber ihr neues Buch „Die 14-Tage-Formel“. In ihrem Alltag setzt sie auf nahrhafte Alternativen wie Linsennudeln und Nüsse. Auch schafft sie mit Sport den nötigen Ausgleich.

Trotz der Gewichtsabnahme schätzt Martina Reuter weiterhin ihre Kurven. „Ich bin sehr gerne Frau und curvy – jedoch habe ich es für meine Gesundheit getan“, teilt sie ihren Fans mit. Der sichtbare Erfolg hat ihr Selbstwertgefühl gestärkt und ihr neue Türen geöffnet.

Der Laufsteg auf der Miami Beachwear Fachionweek war für den Sat.1-„Frühstücksfernsehen“-Star nicht der erste und sicher auch nicht der letzte. Martina Reuter lief erstmals bei der New York Fashion Week als Model. Nun wartet die Los Angeles Fashion Week auf sie. Mit ihrem neuen Look fühlt sie sich so sexy und jung wie nie zuvor. Martinas Transformation zeigt, wie ein bewusster Lebenswandel das Leben positiv prägen kann.

