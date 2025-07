„Wie dumm kann man sein?!“ „Frühstücksfernsehen“-Star begeht fatalen Fehler

Die Hitze hat die Rettungskräfte in den vergangenen Tagen ganz schön auf Trab gehalten. Am Mittwoch (2. Juli) zeigte das Thermometer in Teilen von Deutschland über 39 Grad an – nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) war es der heißeste Tag des Jahres. Kreislaufprobleme und Hitzeschlag waren die wohl verbreitetsten gesundheitlichen Problem in Folge des Wetters.

Einer, der die Warnung von Experten, keine körperlichen Arbeiten zu verrichten oder draußen Sport zu machen, zu ignorieren schien, war „Frühstücksfernsehen“-Moderator Daniel Boschmann. Er verrichtete bei brühender Hitze Gartenarbeit. Zumindest war ihm klar, dass das alles andere als schlau war und gestand sich selbst ein: „Wie dumm kann man sein?!“

„Frühstücksfernsehen“-Star begeht fatalen Wetter-Fehler

In einem Instagram-Video vom „Frühstücksfernsehen“ beichtet Daniel Boschmann den Zuschauern seine Aktion. „Im Lexikonleben alles falsch gemacht. Ihr könnt dort ab sofort ein Foto von meinem Gesicht sehen, denn ich habe gestern alles falsch gemacht. Am wärmsten Tag des Jahres habe ich nicht gechillt oder mich abgekühlt, ich habe im Garten gearbeitet. Wie dumm kann man sein?!“, so der Sat.1-Moderator, der seiner Meinung nach aber eine gute Erklärung für die Arbeit im Garten hat.

Und die teilt er den „Frühstücksfernsehen“-Fans schließlich auch mit: „Es ging nicht anders. Der Sturm ist bei uns durch den Garten und hat einen Baum rausgerissen und den Zaun kaputt gemacht und der hat dann den Weg blockiert und ist fast aufs Auto geflogen. Ihr seht schon, persönliche Schicksale. Also ich habe gestern im Garten gearbeitet. Cool ne?“

Ob das jetzt cool ist, darüber lässt sich sicher streiten, Hauptsache, Daniel Boschmann hat die Hitze im Garten gut überstanden…