Kate Middleton: Darauf haben alle gewartet – es wird öffentlich sichtbar

König Charles III. feiert am Samstag (14. Juni) öffentlich seinen Geburtstag, und das, obwohl er offiziell erst im November seinen Ehrentag hat. Wegen einer royalen Tradition, die sich bis ins 17. Jahrhundert zurück erstreckt, gilt die „Trooping the Colour“-Parade bei den Royals als Geburtstagsgedenktag eines jeden Monarchen (hier mehr dazu >>>).

Die Vorbereitungen für das große Fest in diesem Jahr laufen auf Hochtouren, die Gästeliste ist auch bereits durchgesickert. Und auch Kate Middleton, Charles‘ Schwiegertochter, wird an dem Tag besonders von sich reden machen.

Kate Middleton: Darauf haben Fans gewartet

Im Jahr 2024 nahm König Charles III. trotz seiner diagnostizierten Krebserkrankung an dem Sommer-Event teil, nur eine wichtige Person fehlte: Kate Middleton. Auch bei der Prinzessin von Wales hatten Ärzte ein paar Monate zuvor Krebs diagnostiziert. Die Ehefrau des britischen Thronfolgers Prinz William hat bei „Trooping the Colour“ die Funktion des Ehrenoberst, konnte aber wegen ihrer Krebsbehandlung diese im vergangenen Jahr nicht erfüllen – und entschuldigte sich öffentlich dafür.

„Bitte übermitteln Sie meine Entschuldigung dem gesamten Regiment. Ich hoffe, dass ich euch alle sehr bald wieder vertreten kann“, so Kate damals in einem Brief, den sie an die Irische Garde schickte und der auf X veröffentlicht wurde. Jetzt ist es so weit: Kate steht in diesem Jahr wieder auf der Gästeliste. Darauf haben die Fans nach dem vergangenem Jahr sehnsüchtig gewartet! Und vor allem, sie auf dem Palast-Balkon zu sehen.

Royals: Gästeliste durchgesickert

Mit Kate sind am Samstag noch viele weitere Royals dabei, wie der britische „Express“ weiß. Demzufolge sollen natürlich der König und seine Frau Camilla auf dem Balkon das Volk begrüßen. Und mit ihnen auch Kates Mann Prinz William, ihre drei Kinder Prinz George, Prinzessin Charlotte und Prinz Louis. Außerdem anwesend werden Charles‘ Bruder Prinz Edward mit dessen Frau Sophie sein sowie Charles‘ Schwester Prinzessin Anne mit Ehemann Sir Timothy Laurence. Ob Edwards Kinder Lady Louise und James sie begleiten werden, ist noch nicht klar.

Weniger bekannte hochrangige Mitglieder des Königshauses, darunter Prinz Richard, Herzog von Gloucester, und seine Frau Birgitte, Herzogin von Gloucester, werden voraussichtlich ebenfalls einen Platz auf dem Balkon erhalten. Auch Prinz Edward, Herzog von Kent, wird voraussichtlich erscheinen.

Prinz Harry und Meghan Markle: Keine Chance

Wovon Experten derzeit allerdings ausgehen, ist, dass Charles‘ jüngster Sohn Prinz Harry und Ehefrau Meghan Markle weder auf dem Balkon noch überhaupt bei dem Event zugegen sein werden. Das Verhältnis des Monarchen zu seinem Sohn und dessen Frau ist derzeit schließlich alles andere als gut.

Neben den aufgezählten royalen Mitgliedern des Königshauses können sich die Zuschauer bei den Feierlichkeiten noch auf rund 1.600 paradierende Soldaten, 400 Musiker und über 200 Pferde freuen.