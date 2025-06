„Trooping the Colour“: DIESER Moment macht sprachlos – Royals feiern Premiere

Am Samstag (14. Juni) ist es endlich soweit und die alljährliche Militärparade „Trooping the Colour“ geht vonstatten. Bereits seit dem Jahr 1800 wird die Feierlichkeit zu Ehren des Königs veranstaltet. Die Parade gilt als Höhepunkt im königlichen Kalender und basiert auf alten britischen Traditionen.

In einer Kutsche fahren König Charles und seine Camilla vor und eröffnen damit die große Parade. Nach einer Schweigeminute für die Opfer des Flugzeugabsturzes in Indien wird die Veranstaltung fortgesetzt. Nachdem die Coldstream Guards ihre Flagge präsentierten, fahren die Kutschen mit den Royals an Bord wieder zurück zum Buckingham Palace. Und dann ist der große Moment endlich gekommen, auf den alle gewartet haben.

„Trooping the Colour“: DAS gab es noch nie

Dieses Bild könnte beeindruckender kaum sein. Die Coldstream Guards marschieren auf den Buckingham Palace zu, an den Seiten der Allee wurden unzählige britische Flaggen aufgehangen. Die Sonne scheint und die Zuschauer am Rand jubeln. In nur wenigen Minuten geschieht der Moment, auf den Royal-Fans seit Beginn der „Trooping the Colour“-Parade zu Ehren von König Charles III. gewartet haben.

Um Punkt 13 Uhr Ortszeit ist es dann soweit und König Charles, Camilla, Kate Middleton, Prinz William und ihre drei Kinder betreten den Balkon des Palastes. Zuvor wurden selbstverständlich 41 Salut-Schüsse abgefeuert. Und dann beginnt die alljährliche Flugparade „Royal Airforce“, die besonders der Nachwuchs von Prinz William mit großen Augen vom Balkon aus beobachtet.

+++ „Trooping the Colour“: Royals-Parade unterbrochen – plötzlich wird es still +++

Beeindruckt schauen sich die Royals und Zuschauer das Highlight der „Trooping the Color“-Parade an. Prinz Louis winkt den Schaulustigen Besuchern sogar mehrfach zu. Charles und Camilla scheinen zwischendurch abgelenkt zu sein und unterhalten sich miteinander. Und in diesem Jahr gibt es sogar eine Premiere!

Denn zum großen Finale fliegen die „Red Arrows“ über den Buckingham Palace und halten eine besondere Überraschung bereit. Denn zum ersten Mal bei einem größeren Event nutzen sie einen umweltfreundlicheren Treibstoff. Diese Entscheidung wird König Charles garantiert erfreuen, dieser setzt sich nämlich für die Verwendung von nachhaltigem Treibstoff auf königlichen Flügen ein.

Auch in diesem Jahr sorgte die „Trooping the Colour“-Parade für großartige Momente. König Charles III. wurde bereits Monate vor seinem eigentlichen Geburtstag gebührend gefeiert.