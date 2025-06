„Trooping the Colour“: Royals-Parade unterbrochen – plötzlich wird es still

Fans der Royal Family kommen am Samstag (14. Juni) voll und ganz auf ihre Kosten. Denn im Rahmen der Parade „Trooping the Colour“ feiert das Königreich den Geburtstag von König Charles III. Der Royal hat zwar erst im November Geburtstag, die große Feier steigt jedoch traditionsgemäß im Juni. London hat sich herausgeputzt, Besucher dürfen sich über strahlenden Sonnenschein freuen.

Bereits seit dem Jahr 1800 gilt die Militärparade als offizielle Geburtstagsfeier des Königs. Das Spektakel ist ein wahrer Höhepunkt im königlichen Kalender, hunderte Soldaten werden durch London marschieren. Gekrönt wird die Feierlichkeit dann vom Überflug der Royal Air Force. Doch ein Geschehnis überschattet die fröhliche Stimmung der Parade. Plötzlich wird es mucksmäuschenstill und der Grund dafür ist tragisch.

„Trooping the Colours“: Aufruf zu Schweigeminute

In ihren Kutschen reiten König Charles und seine Camilla den Hof des Buckingham Palace entlang. Es folgen Kate Middleton und ihre drei Kinder in einer eigenen Kutsche. Zu den Tönen der Nationalhymnen wird damit die alljährliche Militärparade „Trooping the Colour“ eröffnet. London zeigt sich von seiner besten Seite und der Himmel ist strahlend blau. Die Herzogin beugt sich liebevoll zu ihren Kindern hinunter, Charles winkt den Schaulustigen vor Ort enthusiastisch zu.

Nach den ersten zurückgelegten Metern der Kutschen werden König Charles, Camilla und Kate auf ein Podest begleitet. Für gewöhnlich ist die Parade zu Ehren des 76-Jährigen von einer festlicher Stimme geprägt, doch an diesem Samstag überschattet ein grauenvolles Ereignis die Veranstaltung. Denn der Absturz eines Passagierflugzeugs in Indien am 12. Juni forderte 241 Todesopfer.

Der „Bild“-Zeitung zufolge zählen zu den Opfern auch 53 britische Staatsbürger. Die ganze Welt zeigt sich von der Tragödie erschüttert und auch das britische Königshaus möchte seine Anteilnahme ausdrücken. Aus diesem Grund wir die „Trooping the Colour“-Parade für eine Schweigeminute unterbrochen. Bereits die Coldstream Guards trugen zu Beginn der Feier einen Trauerflor an ihren Uniformen.

Kurz vor der Schweigeminute sollen sich die anwesenden Gäste von ihren Plätzen erheben. Ein Soldat spielt auf seiner Trompete, anschließend ist es still. Die indische Flagge weht im Wind. König Charles, Camilla und Kate Middleton stehen auf ihrer Plattform und gedenken den Opfern des Flugzeugabsturzes und schweigen ebenfalls. Dieser Moment der Parade hinterlässt sicherlich bei jedem Zuschauer ein Gefühl des Zusammenhalts.

Anschließend nimmt die Parade wieder ihren Lauf. „Trooping the Colour“ erregt auch in diesem Jahr große Aufmerksamkeit.