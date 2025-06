König Charles: Rührende Worte – „Eine ganz besondere Person“

Der Tod eines Elternteils ist ein tiefer Einschnitt im Leben – selbst für ein Mitglied der königlichen Familie. Für König Charles war der Abschied von seinem Vater, Prinz Philip, ein besonders bewegender Moment. In persönlichen Rückblicken und offiziellen Dokumentationen wird deutlich, wie eng die Beziehung zwischen Vater und Sohn war.

König Charles erinnert sich in einer BBC-Dokumentation an das letzte Gespräch mit seinem Vater Prinz Philip. Dabei unterhielten sie sich über den bevorstehenden 100. Geburtstag des Herzogs. Philip sagte lachend: „Nun, ich muss dafür ja erst einmal am Leben sein, oder?“ Charles antwortete: „Ich wusste, dass du das sagen würdest!“ Diese Szene bleibt vielen in Erinnerung. Wenige Stunden später starb Prinz Philip am 9. April 2021 auf Schloss Windsor.

König Charles III. schwelgt in Erinnerung

Doch es war nicht das einzige bedeutende Gespräch. Bei einem der letzten Treffen bat Philip seinen Sohn um ein wichtiges Versprechen: „Egal, was du tust, verspreche mir, dass du dich um deine Mutter kümmerst.“ Diese Worte trafen Charles tief. Er hielt sein Versprechen auch nach dem Tod des Vaters ein. Nach dem Verlust sprach König Charles öffentlich über Philip.

„Mein lieber Papa war eine ganz besondere Person“, sagte er bewegt. Die Familie vermisse ihn sehr, ebenso viele Menschen auf der ganzen Welt.Prinz Philip wäre heute 104 Jahre alt geworden. Er war für seinen Witz und seine direkte Art bekannt. Auch in seinen letzten Tagen verlor er nicht seinen Humor. Über 70 Jahre stand er treu an der Seite von Queen Elizabeth. Zusammen hatten sie vier Kinder. König Charles ist der älteste.

Ihm lag das Wohl seiner Mutter besonders am Herzen – ganz im Sinne seines Vaters.

