„Tatort“-Zuschauer auf 180 – „Unerträglich“

Am Sonntagabend (15. Juni) heißt es wieder: „Tatort“-Zeit! Zur gewohnten Sendezeit dürfen sich Krimifans auf einen neuen Fall freuen. Dieses Mal führt die Spur in die Schweiz. Die ARD zeigt eine Folge des Zürcher „Tatorts“ mit dem Titel „Tatort: Rapunzel“ , die es in sich hat.

Auf Facebook wird in der Beischreibung schon ein kleiner Einblick gewährt: „Eine junge Frau verschwindet im Züricher Nachtleben. Am Morgen danach wird sie tot in einer Baumkrone hängend aufgefunden – eine Seite ihres langen blonden Haares abrasiert! Die Ermittlerinnen Grandjean und Ott suchen nach Täter und Motiv.“

„Tatort“ gewährt Einblicke in eine besondere Berufswelt

Klingt nach einem Fall, der die Zuschauer in Atem halten dürfte und viele offene Fragen mit sich bringt. Was ist in jener Nacht wirklich passiert? Wer steckt hinter der grausamen Tat? Und was hat es mit dem auffälligen Haarschnitt auf sich?

Fest steht: In ihren Ermittlungen legen die Kommissarinnen Isabelle Grandjean (Anna Pieri Zuercher) und Tessa Ott (Carol Schuler) ihren Fokus auf Haare. Die Tote war nämlich in einer Perückenmanufaktur in Ausbildung.

Und auch ihr Vater kommt aus einem verwandten Berufsfeld. Er ist Star-Coiffeur. Liegt hier der Schlüssel zur Tat? Könnte das schockierende Verbrechen in Verbindung mit ihrem beruflichen Umfeld stehen? Es bleibt zunächst ungewiss, wohin sich die Ermittlungen im Zürich-„Tatort“ entwickeln werden.

Wie kommt die Ausgabe bei den Krimifans an?

Klar ist aber schon jetzt: Die Meinungen der Fans zeichnen sich bereits deutlich ab. Auf Facebook diskutieren die Zuschauer unter einem aktuellen Beitrag bereits fleißig.

Die Reaktionen könnten unterschiedlicher kaum sein. Während sich einige mit voller Vorfreude auf die neue Folge zeigen, machen andere ihrem Frust über die aktuelle Handlung und das Ermittlerteam ordentlich Luft.

Hier ein kleiner Auszug der verschiedenen Kommentare:

„Ich schaue die beiden ganz gerne. Bin gespannt.“

„Jeder Tatort bekommt eine Chance. Umschalten kann man immer!“

„Die Beiden sind sowas von unsympathisch.“

„Grausames, tatenloses Team!“

„Es ist sicherlich eine haarsträubende Geschichte und an den Haaren herbeigezogen […].“

„Nein danke, für mich ist diese Kommissarin unerträglich.“

„Braucht man Untertitel. Ich frage für einen Freund.“

„Es liest sich sehr vielversprechend. Es sind zwar nicht meine Lieblingsermittler, aber immerhin spielt es in einer meiner Lieblingsstädte. Lassen wir uns überraschen.“

„Ich freue mich schon mega auf diesen Tatort.“

Der Zürcher „Tatort“ flimmert am Sonntagabend (15. Juni) mit der Folge „Tatort: Rapunzel“ über die TV-Bildschirme und ist auch in der ARD-Mediathek abrufbar.