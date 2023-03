Sarah Engels dreht fürs ZDF: Sexschaukel und Gleitgel – „Versaute Sachen gemacht“

Während Sohnemann Alessio gerade einen Infekt bei Papa Pietro Lombardi auskuriert, steigt Sarah Engels wieder voll ins Showbusiness ein. Neben einem Segelschein und dem Plan, demnächst als Fitnesstrainerin durchzustarten, soll selbstverständlich auch Sarahs größte Leidenschaft, die Musik, nicht zu kurz kommen. Da kommt die Einladung zur ZDF-Show „Music Impossible – Mein Song, Dein Sound“ gerade richtig.

Für die ZDF-Dreharbeiten verschlägt es Sarah Engels an einen ungewöhnlichen Ort. Mit der sonderbaren Location – inklusive „Vergnügungsräume“ – muss sich die Zweifach-Mama erst noch anfreunden.

Sarah Engels tritt in Nachtclub auf – und fasst direkt in Gleitgel

Fans von Sarah Engels bekommen bei Instagram täglich private Einblicke in das Leben der DSDS-Bekanntheit. Die Sängerin teilt nahezu alles mit ihren 1,8 Millionen Followern. In einer neuen Instagram-Story verrät die 30-Jährige beispielsweise, für welches TV-Projekt sie gerade vor der Kamera steht. Es ist „Music Impossible“, eine Musikshow im Stil von „Sing meinen Song – Das Tauschkonzert“.

Dazu geht es für Sarah Engels in den Berliner „SchwuZ Queer Club“. In den Räumlichkeiten einer ehemaligen Brauerei wartet die ein oder andere pikante Überraschung auf Sarah. So überrumpelt sie ihre Fans mit der Aufnahme einer Sexschaukel. Nicht gerade die Art von Drehort, die man mit der Musikerin in Verbindung bringt. „Wir sind in der heutigen Location angekommen, wie ihr gesehen habt. Die ist auf jeden Fall anders“, klärt Sarah im nächsten Post auf.

So ganz koscher scheint ihr das Ganze noch nicht zu sein. „Ich habe gerade den Schock meines Lebens bekommen. Hier gibt es halt so abgesperrte Räume, wo dann auch versaute Sachen gemacht werden – Vergnügungsräume – ist schon sehr speziell“, berichtet Sarah Engels, während eine Visagistin sie für die kommende Performance vorbereitet.

Als wäre die Umgebung nicht schon aufregend genug, ist Sarah Engels kurz nach ihrer Ankunft auch noch ein peinliches Missgeschick unterlaufen. „Ich wollte mir nur die Hände desinfizieren und dabei hatte ich einfach Gleitgel an meinen Fingern“, gesteht sie mit einem Lachen. Die ZDF-Show verspricht interessant zu werden.