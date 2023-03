Sarah Engels: Jobwechsel bei ihr und Julian? „Neue Herausforderungen“

Sie ist ein wahres Allround-Talent: Sarah Engels ist nicht nur eine erfolgreiche Sängerin, Influencerin und TV-Persönlichkeit, sondern auch Mutter von zwei Kindern. Das alles unter einen Hut zu bekommen, dürfte mit Sicherheit nicht leicht sein. Doch wie es scheint, ist der 30-Jährigen all das immer noch nicht genug.

Wie Sarah Engels und ihr Ehemann Julian Engels jetzt auf Instagram veröffentlichen, arbeitet das Paar daran, sich ein zweites Standbein aufzubauen. Nachdem sie vor einigen Wochen das Projekt ihres Bootsführerscheins erfolgreich abgeschlossen haben, folgt nun der nächste Meilenstein im Leben der Engels.

Sarah Engels arbeitet seit Wochen an neuem Standbein

Ganz heimlich und hinter den Kulissen haben Sarah Engels und ihr Ehemann an etwas gebastelt, was sie ihren Fans jetzt nicht mehr vorenthalten möchten. Auf Instagram erzählt die Ex von Pietro Lombardi: „Wie ihr wisst, lieben wir es ja, uns neuen Herausforderungen zu stellen und neue Dinge zu lernen. Und da sind wir schon seit ein paar Wochen an etwas dran.“

Die Eltern der kleinen Solea machen ihr Hobby jetzt nämlich zum Beruf. Zumindest als Nebenjob: „Wenn wir das machen, dann wollen wir es auch wirklich richtig machen, zu 100 Prozent. Und deswegen sind wir tatsächlich gerade dabei, unsere Trainerlizenz zu machen.“

Sarah Engels: Darum will sie Trainerin werden

Schon seit Längerem zeigt sich die ehemalige DSDS-Teilnehmerin immer wieder sportlich in den sozialen Netzwerken. Mal geht sie mit Julian joggen, mal sieht man sie im Fitnessstudio oder zu Hause beim Workout. Jetzt will sie ihre Motivation an ihre Fans weitergeben und ihnen professionelle Tipps geben können.

Auf Instagram erzählt sie: „Weil ich ja wirklich täglich Sport mache, beziehungsweise wir täglich Sport machen und ich euch auch immer wieder versuche, über Instagram zu motivieren, zu pushen und an die Hand zu nehmen, überlege ich gerade, ob wir nicht ein gemeinsames Workout machen. Ganz individuell für euch.“

