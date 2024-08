Sarah Engels: DAS bringt sie so richtig zur Weißglut – „So heftig unter Druck gesetzt“

Sarah Engels entwickelte sich seit ihrer „DSDS“-Teilnahme im Jahr 2011 zu einem aufsteigenden Stern am Musikhimmel. Mit Hits wie „Call My Name“ oder „Te Amo Mi Amor“ stürmte sie bereits die Charts und konnte die Herzen vieler Fans gewinnen. Mittlerweile hat sie sich jedoch nicht nur als Sängerin einen Namen gemacht, sondern sich mit ihren TV-Auftritten einen festen Platz in der deutschen Promiwelt erarbeitet.

Aber nicht nur vor den Kameras ist die Musikerin präsent. Auf Social Media gibt die 31-Jährige ihren Followern regelmäßig einen privaten Einblick in ihren Alltag. Dabei teilt sie gerne mal das ein oder andere vielsagende Video – so auch ihr aktuellstes.

Sarah Engels Post spricht Bände

Sarah Engels baute sich in den letzten Jahren durch ihre Musik treue Zuhörer auf. Doch auch auf Social Media kann sich ihr Erfolg sehen lassen. Stolze 1,8 Millionen Fans folgen ihr inzwischen auf Instagram. Dort teilte sie nun ein Video, was Bände spricht.

In dem kurzen Clip schlendern Sarah Engels und ihre Freundin, begleitet von ihren Partnern, durch einen Drogeriemarkt. Während die Frauen in aller Ruhe die Regale durchstöbern, warten die Männer draußen ungeduldig und werfen immer wieder einen Blick auf die Uhr. Na, wer kennt solche Situationen auch aus eigener Erfahrung?

Sarah Engels: Fans haben klare Meinung

„Girl? Sag mir bitte einfach, dass du es fühlen kannst. Wenn er dir sagt, du sollst dir Zeit lassen und dich sein ‚warten‘ einfach so heftig unter Druck setzt“, titelt die Sängerin zu dem Video.

In der Kommentarspalte erntet die Künstlerin von ihren Fans viel Zustimmung. „Ja, kenne ich“ oder „Ist mir zweimal im Leben passiert, seit dem nie mehr mit Mann oder Kindern einkaufen“, sind nur einige Reaktionen. Auch Sarah Engels rät ihren Followern, den Partner beim nächsten Mal einfach zu Hause zu lassen.

Wie man die Künstlerin kennt, ist wohl auch dieser Post mit reichlich Humor zu verstehen. Klar ist: Sarah Engels weiß genau, wie sie ihre Fans bei Laune hält!