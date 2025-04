RTL-Star Katja Burkard offen und ehrlich – SO gelang ihr das Liebes-Comeback

Sie ist ein bekanntes Gesicht des Senders RTL und begleitet viele Fernsehzuschauer seit Jahrzehnten durch den Tag. Bereits seit dem Jahr 1996 moderiert sie das beliebte Mittagsmagazin „Punkt 12“ und auch als Autorin von zwei Kinderbüchern feierte die mittlerweile 60-Jährige große Erfolge.

Auch privat lief es für die Moderatorin bis zum Jahr 2022 wie am Schnürchen. Bereits seit 1998 war sie an der Seite des ehemaligen RTL-Chefredakteurs Hans Mahr glücklich, das Paar hat zwei gemeinsame Kinder. Dann folgte im Februar dieses Jahres der Schock: Das Traumpaar war zwischenzeitlich für ein Jahr getrennt. Doch das Liebes-Comeback ließ nach der Beziehungspause nicht lange auf sich warten. Jetzt plaudert der Fernsehstar in einem Podcast offen über die wiederbelebte Beziehung.

RTL-Star nimmt kein Blatt vor den Mund

„60 ist das neue 60“ heißt die Biografie von Katja Burkard, die am 12. Februar erschienen ist. In dem Buch offenbart der RTL-Star, dass sie und ihr Lebensgefährte ab dem Jahr 2022 für rund ein Jahr getrennt waren. Mittlerweile hat das Paar jedoch wieder zueinander gefunden und die schwere Krise überstanden. Im Podcast „M wie Marlene“ spricht die Moderatorin nun offen mit ihrer Kollegin Marlene Lufen über diese schwere Zeit.

++ Premiere in der 18. Staffel von „Let’s Dance“ – Fans bejubeln Comeback ++

Als Grund für die damalige Trennung führt der RTL-Star an: „Wenn man nicht jetzt für sich einsteht und bestimmte Dinge ändert, die einen wirklich nerven, wo man denkt, da ist jetzt so ein Punkt erreicht, da geht es nicht weiter – wann dann? An dem Punkt war ich und deswegen habe ich mich getrennt.“ Das Paar hätte immer wieder über dieselben Themen diskutiert, bis die Moderatorin realisiert hat: „(…) da geht nichts weiter.“

Katja Burkard im Beziehungsglück

Die einvernehmliche Beziehungspause hat dann Raum für einen Neustart geschaffen. Doch zunächst war Katja Burkard skeptisch und erzählt: „Ich habe gedacht, das wird so eine aufgewärmte Kiste. Nach sechs Wochen sind wir wieder da, wo wir waren: Ich mache einmal Tick und dann, boom, gehen wir beide wieder in die Luft.“ Doch wider Erwarten gelang dem zu diesem Zeitpunkt getrennten Paar das Liebes-Comeback sogar beim ersten Versuch.

Die Moderatorin erzählt: „Ich hätte es nicht für möglich gehalten, aber wir haben (jetzt) ein Bewusstsein dafür. Wir haben die Red Flags des anderen akzeptiert. Du weißt ja, wenn du so lange mit jemandem zusammen bist, genau, wie er tickt. Das hätte ich nicht für möglich gehalten, dass wir da eine Änderung hinkriegen, auch ohne Paartherapie und alles Mögliche!“ Arbeiten musste das Paar vor allem an dem Einsatz von „Wörtern, die einen an die Decke bringen“.

Ihren Partner sieht der RTL-Star seit der Trennung „mit anderen Augen“. Auch die gemeinsamen Töchter werden sich sicherlich über das Liebes-Comeback von Katja Burkard und Hans Mahr gefreut haben.