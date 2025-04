Premiere in der 18. Staffel von „Let’s Dance“ – Fans bejubeln Comeback

Am Freitagabend (25. April) wird bei RTL wieder einmal das Tanzbein geschwungen. In Show acht von „Let’s Dance“ erwartet die Kandidaten eine ganz besondere Herausforderung: der Partner-Switch!

Kurz vor der Show veröffentlicht der „Let’s Dance“-Instagramkanal, welche Tänze die „neuen“ Paare aufs Parkett zaubern werden. Dabei freuen sich die Fans vor allem auf eine Premiere in der laufenden Staffel!

Partner-Switch bei „Let’s Dance“

Seit nun acht Wochen trainieren die Promis bei „Let’s Dance“ hart, um am Ende als „Dancing Star 2025“ nach Hause zu gehen. Mittlerweile sind sie nicht nur mit den zahlreichen Tänzen vertraut, sondern vor allem auch mit ihren Partnern. Doch in Show acht heißt es in einem der Durchgänge plötzlich: Bäumchen wechsel dich.

Die Kandidaten tanzen am Freitagabend (25. April) nämlich mit einem anderen Profi an ihrer Seite. Das sind die Paarungen:

Christine Neubauer mit Massimo Sinató

Taliso Engel mit Kathrin Menzinger

Diego Pooth mit Malika Dzumaev

Marie Mouroum mit Renata Lusin

Fabian Hambüchen mit Christina Hänni

Jeanette Biedermann mit Sergiu Maruster

Selfiesandra mit Evgeny Vinokurov

Die Zuschauer freuen sich dabei nicht nur über die neuen Paare für die Sendung, sondern vor allem über Premiere eines Tanzes in Staffel 18! Mit diesem Comeback hat keiner mehr gerechnet.

„Let’s Dance“-Fans völlig aus dem Häuschen

In Show acht müssen die Promis zum ersten Mal zwei Choreografien aufs Tanzparkett bringen. Dabei werden Fabian Hambüchen und Christina Luft eine Premiere in der laufenden Staffel feiern und eine Salsa tanzen.

Ganz zur Freude der Zuschauer, wie ein Blick in die Instagram-Kommentare verrät. „Endlich wieder eine Salsa“, schreibt ein Fan beispielsweise. „Ok, wie, was, wo? Wir bekommen eine Salsa? Das kann ich ja kaum glauben“, kommentiert eine andere Nutzerin.

RTL zeigt die neue Staffel von „Let’s Dance“ ab dem 21. Februar um 20.15 Uhr im TV-Programm. Anschließend gibt es die Folgen auch in der Mediathek bei RTL+.