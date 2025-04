Verletzungsschock bei „Let’s Dance“: Jetzt herrscht endgültige Gewissheit

Die Tanzschuhe sind geschnürt, die Scheinwerfer leuchten – „Let’s Dance“ ist mit der 18. Staffel zurück und bringt wieder Promis und Profis auf dem Parkett zusammen. Doch kaum ist die RTL-Sendung richtig angelaufen, sorgt schon der nächste Ausfall für Wirbel.

Eigentlich hätte Schauspielerin Simone Thomalla (60) am Freitag (25. April) mit ihrem Tanzpartner Evgeny Vinokurov die nächste Choreografie präsentiert. Aber statt Samba und Salsa heißt es jetzt: Schonung statt Showtime!

„Let’s Dance“: Aus für Simone Thomalla!

Dieses Jahr ist bei „Let’s Dance“ einfach der Wurm drin! Schauspielerin Simone Thomalla muss verletzungsbedingt aussteigen. Auf dem Instagram-Account der RTL-Sendung heißt es: „Leider müssen wir uns vorzeitig von Simone Thomalla verabschieden. Verletzungsbedingt wird sie bei Let’s Dance nicht weitertanzen können. Gute Besserung liebe Simone und danke, dass du ein Teil von ‚Let’s Dance‘ warst.“

Doch keine Sorge, für Ersatz ist bereits gesorgt!

„Let’s Dance“-Fans: Der Schock sitzt tief

So wird Christine Neubauer mit Profitänzer Valentin Lusin zu „Let’s Dance“ zurückkehren. Die Schauspielerin musste sich in der siebten Liveshow verabschieden und bekommt nun eine zweite Chance. Auf Instagram sitzt der Schock bei den Fans trotz Ersatz-Kandidatin tief. „Ist das jetzt ein verspäteter Aprilscherz? Bitte sagt, dass das nicht wahr ist“, schreibt ein User. Viele wünschen Simone gute Besserung, darunter auch „Let’s Dance“-Jurorin Motsi Mabuse.

+++RTL-Star Bruce Darnell schürt Hoffnung – „Kann ich nicht sagen“+++

Nicht wenige freuen sich auch über die Rückkehr von Neubauer: „Sehr schade für Simone. Aber ich freue mich schon wieder auf Christine und Valentin.“

Inhalt von Instagram anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Externer Inhalt Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Mehr Nachrichten haben wir heute hier für dich zusammengestellt:

Zuvor legte bereits die Grippewelle die „Let’s Dance“-Besetzung lahm. Sowohl Leyla Lahouar als auch Jeanette Biedermann mussten Anfang der Sendung krankheitsbedingt pausieren. So viele Ausfälle wie in dieser Staffel gab es damit noch nie! Jetzt müssen die verbleibenden Promis bei RTL zeigen, was sie drauf haben.