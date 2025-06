„Let’s Dance“-Stars zoffen sich öffentlich – „Habe die Person überall blockiert“

Nichts als Harmonie und gute Laune – dafür ist die RTL-Tanzshow „Let’s Dance“ bekannt. Die Protagonisten rund um die Jury und die Profitänzer bezeichnen die Stimmung vor und hinter der Kamera stets als ausgelassen und nennen sich sogar liebevoll die „Let’s Dance“-Familie.

Vor allem die Profitänzer kennen sich teilweise schon seit Jahren und sind eng befreundet. Doch aktuell scheint es abseits des Tanzparketts zu kriseln. Denn zwischen zwei „Let’s Dance“-Profis kracht es nun gewaltig. Und das vor den Augen Tausender Fans auf Instagram.

„Let’s Dance“-Profis liegen im Clinch

Die Rede ist von Christina Luft und ihrem ehemaligen Partner Evgeny Vinokurov. Die beiden haben nicht nur gemeinsam getanzt, sondern waren auch privat bis 2017 zusammen. Trotz der Trennung schienen sich die beiden jedoch gut zu verstehen – bis jetzt. Ein Instagramposts von Evgeny war der Auslöser für einen handfesten Streit zwischen ihnen.

Auf die Frage, welche Dinge er im Leben bereue, schreibt der Profitänzer nämlich: „Ich hätte früher den Mut haben sollen, meine Tanzpartnerin zu wechseln. 2011 war so ein Moment. Ich hab mich aus Loyalität entschieden – und nicht für meine sportliche Weiterentwicklung. Heute bereue ich das.“ Eine Aussage, die Christina Hänni augenscheinlich gar nicht gepasst hat.

„Ich habe die Person überall blockiert“

Die 35-Jährige kommentiert unter den Beitrag: „Wow. Hätte man sich auch sparen können. Aber gut, das hier zu erfahren. 13 gemeinsame erfolgreiche Jahre waren anscheinend nicht ausreichend. Alles Glück der Welt bei deiner persönlichen Weiterentwicklung.“ Das ließ ihr ehemaliger Partner nicht unkommentiert.

„Christina, es zeigt einfach nochmal, dass du nicht wirklich reflektiert bist. Ich habe hier über meine Entscheidung gesprochen, die ich heute bereue. Das darf ich sein. Meine Message ist in keiner Weise gegen dich oder noch jemanden gerichtet. Es ist meine Meinung und dazu stehe ich auch“, kontert Evgeny Vinokurov.

Daraufhin meldet sich Christina Hänni in ihrer Story zu Wort und beendet den öffentlichen Disput dann mit folgenden Sätzen: „Man hätte es auch einfach mal gut sein lassen können. (…) Da sollte man nicht noch nachtreten und sich übereinanderstellen. Ich habe die Person überall blockiert. Ich habe es satt, dass über mich gesprochen wird – im negativen Sinne.“ Nun bleibt abzuwarten, wie die beiden sich in Zukunft in der TV-Show verhalten werden…