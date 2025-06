„Let’s Dance“-Star Malika endlich aus Krankenhaus entlassen – mit OP-Narbe am Hals

Es war ein großer Schock, als Profitänzern Malika Dzumaev mit 34 Jahren plötzlich die Diagnose Bandscheibenvorfall an der Halswirbelsäule bekam. Und das kurz nachdem sie in der letzten Staffel mit dem prominenten Tanzpartner Ben Zucker ausschied. Die Diagnose bedeutete gleichzeitig auch das Aus für den Finaltanz und die Teilnahme an der Profichallenge 2025.

Malika Dzumaev hoffte zunächst auf eine alternative Therapie, doch am Ende musste sie doch ins Krankenhaus und sich einer OP unterziehen. Nun durfte sie wieder nach Hause und jetzt zeigt sie sich erstmals wieder vor ihren Fans.

„Let’s Dance“-Star aus Krankenhaus entlassen

Fünf Tage ist ihre Bandscheiben-Operation an der Halswirbelsäule nun her und die Genesung kann beginnen – und zwar zuhause. Denn von da aus gibt Malika nun ein kleines Gesundheitsupdate. Die 34-Jährige zeigt sich „noch mit Schmerzmitteln, etwas kaputt, ungeschminkt aber endlich wieder mit einem kleinen Lächeln nach langer Zeit“. Zu sehen ist außerdem ein großes Netzpflaster am Hals der frisch operierten Malika.

Hinter ihr liegt eine schwere Zeit, wie sie selbst zusammenfasst. „Die letzten Wochen waren körperlich und mental nicht einfach und haben mir alles abverlangt, aber all das hat mich stärker gemacht!“ In der Zwischenzeit haben die Profitänzerin viele liebe Nachrichten von Fans erreicht, weshalb sie sich nun einmal bedanken möchte. „Danke Euch für all die Genesungswünsche und die lieben Worte. Es zeigt mir, wie viele Menschen hinter mir stehen und dafür bin ich unendlich dankbar.“

Ob und wie lange es dauern wird, bis Malika wieder auf dem Parkett steht, das ist noch nicht sicher. Ihre Kollegen vermissen sie aber jetzt schon ungemein und drücken fest die Daumen. „Gute Besserung und bald rockst du wieder die Tanzfläche“, schreibt Massimo Sinato unter dem Beitrag. „Sending you so much love!!!!“, von Christina Hänni und auch Isabelle Edvardsson wünscht „weiterhin gute Besserung!“.