Joachim Llambi verkündet es selbst – rund um „Let’s Dance“-Jury bahnt sich ein Hammer an

Seit 2013 sitzen Motsi Mabuse, Joachim Llambi und Jorge González in der „Let’s Dance“-Jury. Das gibt es so nur sehr selten in Unterhaltungsshows. Bei „Deutschland sucht den Superstar“ ist nur Dieter Bohlen gesetzt, und selbst der musste für 2 Staffeln eine Zwangspause einlegen.

Doch das Trio bei „Let’s Dance“ kommt auch nach so vielen Jahren noch gut beim RTL-Publikum an. Während sonst Motsi Mabuse, Joachim Llambi und Jorge González Punkte von 1-10 verteilen, sind nun aber die Zuschauer gefragt.

„Let’s Dance“-Jury für Goldene Henne nominiert

Joachim Llambi ist sogar Jury-Mitglied seit der allerersten Stunde, dementsprechend obliegt ihm die Ehre nun eine große Neuigkeit zu verkünden. „Hallo zusammen, wir sind nominiert für die Goldene Henne 2025 und wir brauchen euch“, erklärt er in einem Instagram-Video.

In der Kategorie „Entertainment” haben die drei Juroren die Chance den Publikumspreis „Die Goldene Henne” zu bekommen. Doch dafür müssen vorab genug Leute für sie gestimmt haben. Und das geht wie folgt: Abstimmen ist entweder auf der offiziellen Webseite der goldenen Henne (Goldenehenne.de) möglich oder unter dieser Nummer: 01378-4204-05.

Starke Konkurrenz

Doch die Konkurrenz ist groß. Da wäre zum einen Barbara Schöneberger, die unter anderem „Verstehen Sie Spaß?“ moderiert. Aber auch „TV Total“-Moderator Sebastian Pufpaff, Comedian Hazel Brugger und LOL-Gastgeber Bully Herbig rechnen sich berechtigte Chancen aus.

Die Teilnahme am Online-Voting ist kostenlos und läuft bis zum 9. Juli 2025 um 23.59 Uhr.

Die Gewinner des Publikumsvotings werden bei der Goldenen Henne 2025 am 12. September 2025 bekannt gegeben. Wer sich die Veranstaltung live im Fernsehen ansehen will, muss ab 20.15 Uhr das Erste (ARD) einschalten. Kai Pflaume und Florian Silbereisen führen durch den Abend.