„Let’s Dance“: Es ist offiziell – DIESER Promi ist der beliebteste Teilnehmer aller Zeiten!

Seit 2006 begeistert „Let’s Dance“ mit Tanz, Glamour und großen Emotionen. Promis wie Alexander Klaws (41), Maite Kelly (45) und Giovanni Zarrella (47) haben das Parkett gerockt und für unvergessliche Momente gesorgt. Doch wer ist der Liebling der Fans?

RTL ließ die Zuschauer entscheiden. In einem spannenden Online-Voting konnten die Fans ihren Favoriten küren. Das Ergebnis wurde an Karfreitag in einem „Let’s Dance“-Special enthüllt und überraschte alle: Jens Knossalla (38), besser bekannt als Knossi, wurde zum beliebtesten Star gewählt!

„Let’s Dance“-Star völlig überrascht

Als Daniel Hartwich (46) und Victoria Swarovski (31) seinen Namen verkündeten, war Knossi völlig baff. „Was? Wirklich ich? Ihr macht Spaß!“, rief er ungläubig. „Was ist denn mit Alexander Klaws? Das ist ja unfassbar! Das hätte ich nicht gedacht. […] Jetzt bin ich richtig Teil der Familie.“ Dass der RTL-Star darüber überrascht ist, wundert kaum.

+++ Auch spannend: „Let’s Dance“: RTL muss reagieren – „Schmerzlich vermissen“ +++

Schließlich kam Knossi 2023 mit Tanzpartnerin Isabel Edvardson (42) nur bis ins Viertelfinale. Trotz allem zeigt der Streamer, dass es nicht nur auf perfekte Tanzschritte ankommt. Mit Charme, Humor und seiner sympathischen Art eroberte er die Herzen der Zuschauer – und das jetzt ganz offiziell!

RTL zeigt eine neue Ausgabe von „Let’s Dance“ freitags ab 20.15 Uhr auf RTL. Sendung verpasst? Kein Problem! Alle Folgen lassen sich auch unkompliziert in der RTL+ Mediathek nachholen.