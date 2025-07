„Let’s Dance“-Kandidaten: Jetzt kursiert der erste Name

Wenn bei RTL „Let’s Dance“ läuft, schaut ganz Deutschland zu. Jahr für Jahr stellen sich Prominente der Herausforderung, sich vom Tanz-Neuling zum Publikumsliebling zu entwickeln. Ob Schauspielstars, Sportikonen oder Influencer – kaum eine Show schafft es, so viele unterschiedliche Welten auf dem Parkett zu vereinen.

Auch wenn die neue 19. Staffel erst im Februar 2026 startet, brodelt die Gerüchteküche bereits jetzt. Und nun scheint der erste Name fix zu sein.

„Let’s Dance“: Erster Name soll in trockenen Tüchern sein

Nach „Bild“-Informationen tritt Aaron Keller, ältester der beiden Söhne, die Schauspieler Mark Keller mit Ex-Frau Tülin hat, in Staffel 19 von „Let’s Dance“ an (Start voraussichtlich im Februar 2026). Damit wird er in die Fußstapfen seines berühmten Papas treten.

Bekannt als Dr. Kahnweiler aus „Der Bergdoktor“ tanzte Mark Keller selbst noch 2024 in Staffel 17 mit, musste jedoch verletzungsbedingt vorzeitig aufgeben. Eine entzündete Achillessehne machte eine weitere Teilnahme nicht mehr möglich. Damals saß Aaron mit seinem Bruder Joshua regelmäßig im Publikum, fieberte bei Cha-Cha-Cha und Tango mit. 2026 wird der Spieß nun offenbar umgedreht.

Promi outet sich als „Let’s Dance“-Fan

Ob der Sohn von Mark Keller auch tänzerisch überzeugen kann? Das bleibt abzuwarten, der Druck jedenfalls ist groß. Schon in der aktuellen Staffel sorgte ein Promi-Sohn für Aufsehen. Diego Pooth, Sohn von Verona Pooth, tanzte sich mit Ekaterina Leonova bis ganz nach oben und gewann das große Finale.

Neben dem Keller-Nachwuchs wird auch eifrig über weitere potenzielle Kandidaten getuschelt.

Mehr Nachrichten haben wir heute hier für dich zusammengestellt:

Ein weiteres mögliches Gesicht der kommenden Staffel könnte Thorsten Legat sein. Der Ex-Fußballer outete sich während der letzten Live-Shows als Fan der ersten Stunde und bekundete prompt sein Interesse, bei „Let’s Dance“ 2026 mitzumachen. Ob der Profikicker tatsächlich das Tanzbein schwingen darf, ist allerdings noch offen.