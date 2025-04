„Let’s Dance“: RTL muss reagieren – „Schmerzlich vermissen“

Am Karfreitag (18. April 2025) ist zur Primetime um 20.15 Uhr auf RTL einiges anders. Wie schon in den vergangenen Jahren bekommen die Fans der Unterhaltungsshow „Let’s Dance“ nicht die ehrgeizigen Promis und Profitänzer zu sehen. Sie haben eine Woche Verschnaufpause.

Stattdessen erwartet die TV-Zuschauer ein besonderes Special. Chefjuror Joachim Llambi gab nun auf dem offiziellen Instagram-Account von „Let’s Dance“ erste Einblicke und wird bei vielen Anhängern Vorfreude entfacht haben.

„Let’s Dance“: Joachim Llambi wendet sich an die Tanzfans

Joachim Llambi trat im schillernden Sakko und weißen Hemd auf und sprach selbstbewusst ins RTL-Mikrofon, direkt in die Kamera.

„Karfreitag ist es wieder so weit. Wir dürfen nicht live tanzen. Aber natürlich kommt „Let’s Dance“. Die 25 beliebtesten und besten Prominenten, die wir jemals hatten und die ihr gewählt habt: Es sind einige Überraschungen – dabei auch auf Platz 1. Es wird richtig gut“, kündigte der Juror an. Man werde die Liveshow am Freitagabend zwar „schmerzlich vermissen“, wie es auf Instagram heißt, aber von dem Best-Of verspricht man sich dennoch gute Unterhaltung.

Offizieller Instagram-Account von „Let's Dance": Am Karfreitag (19. April 2025) erwartet die RTL-Zuschauer eine Special-Ausgabe.

Es bleibt spannend, welche bekannten Stars und ihre legendären Performances in der Ausgabe zu sehen sein werden. Auf Instagram diskutieren die Fans schon eifrig und äußern ihre konkreten Wünsche.

Die Fanmeinungen liegen nicht so weit auseinander

Hier ein kleiner Auszug der verschiedenen Kommentare:

„Ich hoffe, dass der Trio-Dance von Julia Beautx dabei ist.“

„Auf jeden Fall René Casselly & Kathrin Menzinger. Das beste Tanzpaar ever!“

„Ich würde auf jeden Fall Alexander Klaws, Rúrík Gislason und René Casselly tippen. Aber es gab natürlich so viele fantastische Teilnehmer, zum Beispiel Gabriel Kelly, Anna Ermakova. Ich fand aber auch Ingolf Lück und Pascal Hens absolut fantastisch.“

„Ich finde es seltsam, wie vielen hier nur männliche Tanz-Promis einfallen. Daher: Maite Kelly, Vanessa Mai, Janin Ullmann, Anna Ermakova und Ella Endlich.“

„Also wenn es um beliebteste geht, dann ganz klar Julia Beautx & Zsolt Cseke. Jeder hat die beiden geliebt!“

„Ich hätte gesagt: Rúrík, René und Alexander in den Top 3 – das sind die Namen, die seit Jahren ständig in den Kommentaren fallen, wenn es um solche Fragen geht […].“

Liegen die Tanzfans mit ihren Einschätzungen richtig? Die Aufklärung folgt am Freitagabend (18. April 2025) um 20.15 Uhr auf RTL bei „Let’s Dance“.