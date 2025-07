„Let‘s Dance“-Star wollte Privatleben zurückhalten – doch es kam ganz anders

Ekaterina Leonova, bekannt aus „Let’s Dance“, hat vor fünf Monaten ihre Beziehung zu Ilya Viarmenich öffentlich gemacht.

Der romantische Moment: Sie stellte ihren Partner ihrer Instagram-Community am Valentinstag vor. Kürzlich gaben die beiden ihr erstes Paar-Interview und sprachen offen über ihre Zukunftspläne.

„Let’s Dance“-Star liebt einen Kollegen

Ekaterina und Ilya lernten sich im Oktober bei einer Show im Phantasialand kennen. Ilya, der dort als Hauptchoreograf tätig war, schrieb Ekat später über soziale Medien an.

Obwohl sie ihre Liebe anfangs geheim hielten, trat das Paar nun bei einem gemeinsamen Besuch des „Moulin Rouge“-Musicals in Köln erstmals öffentlich auf. Im Gespräch mit „RTL“ schwärmte Ekaterina von Ilyas Persönlichkeit: „Wenn man ihn auf der Bühne sieht, denkt man: So ein Macho. Aber danach, privat, war er so zurückhaltend.“

Die beiden begannen, sich heimlich zu treffen. Ekaterina sagte dazu mit einem Lächeln: „Ich habe immer versucht, mein Privatleben zurückzuhalten, und wie man sieht, hat das nicht funktioniert.“

Die Fernbeziehung belastet Ekaterina

Aktuell lebt Ekat in München, während Ilya in der Nähe von Köln wohnt. Beide besuchen sich regelmäßig, doch das Pendeln soll bald ein Ende haben.

„Wir überlegen auch, vielleicht zusammenzuziehen“, verriet Ekaterina, woraufhin Ilya zustimmte: „Irgendwann muss das passieren.“ Neben ihren Zukunftsplänen betonten sie ihre starke Beziehung – und dass Eifersucht für sie kein Thema sei.

In der vergangenen Staffel von „Let’s Dance“ trat Ekaterina mit Diego Pooth an. Ihr Partner Ilya zeigte sich unterstützend und gab selbst Verbesserungsvorschläge, anstatt eifersüchtig zu sein. Für Ekaterina steht fest: „Ohne meinen Schatz hätte ich ‚Let’s Dance‘ auch nicht geschafft.“ Ihre gemeinsame Liebe scheint sie sowohl beruflich als auch privat zu beflügeln.

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.

