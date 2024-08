Sarah Engels macht Grusel-Fund in Kroatien – „Konnten es lange nicht zuordnen“

Seit ihrer Teilnahme an der RTL-Show „Deutschland sucht den Superstar“ im Jahr 2011 ist ihr Namen in aller Munde. Sarah Engels hat sich in den vergangenen Jahren eine bemerkenswerte musikalische Karriere aufgebaut.

Auch privat könnte sie glücklicher kaum sein. Mit ihrem Ehemann Julian Büscher und der gemeinsamen Tochter Solea bereiste Sarah Engels in den vergangenen Monaten die verschiedensten Länder. Während eines Ausflugs im Rahmen ihres Sommerurlaubs in Kroatien machte die Sängerin nun eine schaurige Entdeckung.

Sarah Engels traut ihren Augen kaum

Gemeinsam mit ihren Schwägern macht Sarah Engels in diesen Tagen Urlaub im sonnigen Kroatien und lässt ihre knapp zwei Millionen Instagram-Followern an ihren täglichen Abenteuern vor Ort teilhaben. Auch Söhnchen Alessio, der aus der Ex-Beziehung der Sängerin mit „DSDS“-Gewinner Pietro Lombardi stammt, ist mit von der Partie.

Die meiste Zeit verbringt die Sängerin mit ihrer kleinen Familie auf einem Boot, das die Reisegruppe extra für ihre Zeit in Kroatien gemietet hat. Doch während eines kleinen Ausflugs an Land macht die 31-Jährige plötzlich eine Entdeckung, die sie selbst kaum fassen kann.

Jetzt kostenlos die wichtigsten News von DER WESTEN auf dein Handy. DER WESTEN auf WhatsApp

In ihrer Instagram-Story teilt Sarah Engels ein Foto, auf dem sie den knochigen Schädel eines schon längst gestorbenen Tiers in den Händen hält. Die Sängerin fragt ihre Fans: „Was haben wir denn hier gefunden?“ Auf dem nächsten Foto fragt die zweifache Mutter ihre Fans nach Vermutungen. Zur Auswahl stehen bei dieser Umfrage ein Vogel, ein Adler, ein Schaf/eine Ziege oder ein Delfin.

Kurze Zeit später klärt Sarah Engels ihre Fans dann auf. Ein Foto von ihr mit dem Schädel kommentiert sie mit den Worten: „Wir haben einfach den Kopf von einem toten Delfin gefunden. Irgendwie crazy, aber wir konnten es auch lange nicht zuordnen. Haben den Kopf natürlich wieder zurückgelegt. Der war echt riesig.“ Ihre verrückte Entdeckung konnte die Musikerin scheinbar selbst kaum fassen.

Sarah Engels wird wohl noch für einige Tage Kroatien unsicher machen. Wann es für die Sängerin zurück in die Heimat geht, hat sie ihren Fans bisher nicht verraten.