Flughafen Düsseldorf: Immer wieder Gepäck weg? Airport spricht Klartext

Jeder Urlauber, der schon einmal geflogen ist, kennt die Angst: Das Gepäck ist weg. Besonders bei Umstiegen in die Sorge groß, dass der Koffer am Umstiegs-Flughafen zurückgelassen wird und nicht am Ziel ankommt.

Viele Passagiere vergessen dabei, dass es noch eine weitere Möglichkeit gibt, wie ihr Gepäck abhanden kommen könnte: Es kann geklaut werden.

An diesen Flughäfen solltest du auf dein Gepäck aufpassen

Es ist überraschend einfach für Langfinger, das Gepäck eines Fremden am Flughafen mitgehen zu lassen. Denn die Kofferausgabe ist nicht nur für alle Reisenden frei zugänglich, sondern wird oft nicht einmal überwacht. So können Diebe im Grunde einfach zum Kofferband spazieren, dein Gepäck herunterziehen und abhauen. Das Portal „AirAdvisor“ hat 53 Airports weltweit untersucht und herausgefunden, wo dein Gepäck am anfälligsten für den Diebstahl ist.

Um die Airports mit dem höchsten Diebstahlrisiko zu ermitteln, wurden Passagieraufkommen, Google-Bewertungen und Yelp-Rezensionen, die Suche nach verlorenem Gepäck in der Umgebung des Flughafens sowie die durchschnittliche Gehzeit vom Gate zur Gepäckausgabe untersucht. Dabei hat sich herausgestellt, dass dein Gepäck eher gestohlen wird, wenn der Flughafen größer und belebter ist.

Unter den untersuchten Flughäfen übertrifft einer alle, wenn es um das Diebstahlrisiko geht: London Heathrow (LHR). Hier gab es über 14.840 mehr Google-Suchanfragen zu diesem Thema als bei Platz zwei, den der internationale Flughafen Paris Charles de Gaulle (CDG) belegt. Der Dubai International Airport (DXB) liegt auf dem dritten Platz.

So sieht es in Deutschland aus

Unter den Deutschen Flughäfen ist besonders der internationale Airport in Frankfurt am Main (FRA) auffällig: Er liegt im Ranking direkt unter dem Istanbul Airport (IST) auf Platz fünf! Auch der Airport in München (MUC) schneidet auf dem 16. Platz nicht besonders gut ab. Der Düsseldorf International Airport (DUS) liegt auf Platz 25 – und damit noch vor Berlin. Denn der internationale Airport in Brandenburg (BER) belegt im Ranking nur den 37. Platz.

Ein Sprecher des Düsseldorfer Flughafens kritisiert allerdings die Studie des US-Unternehmens und weist unter anderem darauf hin, dass sich die Gepäckausgabe im Sicherheitsbereich des Flughafens befindet. Daher sei der Bereich für Kriminelle nicht ohne Weiteres zugänglich – es sei denn, sie haben eine gültige Bordkarte.

Außerdem sei die Studie intransparent. Sie beruhe etwa auf Google-Anfragen zu verloren gegangenen Gepäck: „Wenn Gepäck nicht ankommt, ist das nicht automatisch auf Diebstahl zurückzuführen“, stellt der Airport-Sprecher klar und weiter: „Möglich ist zum Beispiel, dass Gepäck, aus welchen Gründen auch immer, am Abflugflughafen erst gar nicht eingeladen wurde. In diesem Fall wird das Gepäck nachgesendet.“

„Allgemein lässt sich sagen, dass Gepäck sehr selten abhanden kommt und noch seltener verschwunden bleibt“, so der Flughafen-Sprecher weiter und verweist dabei auf eine Studie eines IT-Dienstleisters der Luftfahrt.

