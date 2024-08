Zwischen Bierkönig und Megapark: Mickie Krause und Tim Toupet über ihren neuen Malle-Ohrwurm

„Dann lege ich Schlager auf und alle sind wieder super drauf. Wir feiern bis in den Morgen, wenn die Sonne wieder erwacht.“ Der Song, den Mickie Krause und Tim Toupet im Duett singen, geht sofort ins Ohr – und da bleibt er auch eine Weile.

Kein Wunder, denn der Hit stammt aus der Feder des bekannten deutschen Songwriters Reiner Hömig, der unter anderem auch „Ich bau dir ein Schloss“, „Kornblumen“ oder „1.000 rote Rosen“ geschrieben hat. Allesamt Melodien, die vermutlich die meisten Schlagerfans aus dem FF singen können. Und auch Mickie und Tim sind sich bei „Dann leg ich Schlager auf“, sicher: Das wird ein Hit.

Doch wie kam es überhaupt dazu, dass die langjährigen Freunde nun auch musikalisch gemeinsame Sache machen?

Mickie Krause und Tim Toupet: Dream-Team

„Ich weiß gar nicht, wie lange wir jetzt befreundet sind… so 16, 17 Jahre bestimmt schon, oder Mickie?“, wendet sich Tim an seinen langjährigen Freund, der das Ganze bejaht. „Mickie war einer der wenigen, wo ich wirklich sagen kann, dass er zu einem Freund geworden ist“, erzählt der Ballermann-Sänger im Gespräch mit unserer Redaktion. Und das die beiden schon mehr als ein Jahrzehnt befreundet sind, sieht man auch an ihrem Umgang.

Beim Dreh auf Mallorca zum Video für „Ich leg Schlager auf“ sind die beiden ein eingespieltes Team. Hinter den Kulissen wird gespaßt, gelacht, der neueste Insel-Tratsch ausgetauscht und über die aktuellen Familiengeschehnisse berichtet (>>HIER<< bekommst du einen Einblick hinter die Kulissen des Video-Drehs).

+++ „Goodbye Deutschland“-Teilnehmer verkündet Aus auf Mallorca – „Tut mir nicht leid“ +++

Tim ist laut eigener Aussage auch auf den Song gestoßen. „Wir haben uns dann im ‚Little Italy‚ zum Essen getroffen, da war noch DJ Cashi dabei“, erzählt er. Das „Little Italy“ liegt direkt an der Playa de Mallorca, zwischen Megapark und Bierkönig. „Dann hab ich das Mickie vorgespielt. Kurz darauf hat er dann schon angerufen gehabt und gesagt, dass wir das machen. Es ist ja auch ein Mega Brett!“, ist sich Tim sicher. „Ich liebe dieses Lied, das wird ein Hit“, ist Mickie bereits bei den Dreharbeiten zum Musikvideo ins Schwärm geraten.

Mickie Krause und Tim Toupet drehen das Video für ihren gemeinsamen Song „Ich leg Schlager auf“ auf Mallorca. Wir waren dabei. Foto: Sarah Fernández

Mickie Krause und Tim Toupet – zwischen Megapark und Bierkönig

Doch bei all der Liebe zum Song stellt sich die Frage: Werden die beiden den Hit denn überhaupt zusammen auf Mallorca performen können? Denn Mickie Krause tritt im Megapark auf, während der Bierkönig das Zuhause von Tim ist. Auf der Insel gilt das ungeschriebene Gesetz, dass die Künstler nur in einer der beiden Locations auftreten (dürfen). Kein Ballermann-Star ist sowohl im Megapark, als auch im Bierkönig auf der Bühne zu finden.

Mehr News:

„Wir treffen uns einfach in der Mitte und singen da“, scherzt Mickie gegenüber unseren Mallorca-Reportern. „Der eine singt es im Megapark und der andere im Bierkönig“, spricht Mickie dann weiter. „Das ist doch auch gut so. So können wir das größtmögliche Publikum abgreifen und haben sogar mehr Zuhörer“, kommentiert Tim.

Damit ist die Lage klar: Sowohl die Megapark-Liebhaber, als auch die Bierkönig-Freunde kommen in den Genuss des Gesangsduos. Somit dürfte spätestens im nächsten Sommer jeder auf Mallorca den Ohrwurm „Dann leg ich Schlager auf“ haben.