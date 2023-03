Sarah Engels: Sohn Alessio kehrt ihr den Rücken – jetzt schießt die Sängerin gegen Ex Pietro Lombardi

Eigentlich geben Pietro Lombardi und Sarah Engels die perfekte Patchwork-Familie ab. Das einstige DSDS-Traumpaar hat sich nach einem öffentlichen Rosenkrieg wieder vertragen und hält seither für Sohnemann Alessio zusammen. Zur Einschulung des Kleinen sind die beiden sogar gemeinsam aufgetreten (Mehr dazu hier).

In den vergangenen Monaten scheint es jedoch zwischen den Ex-Partnern zu kriseln. Immer wieder sticheln Pietro Lombardi und Sarah Engels in den sozialen Medien gegeneinander. Nun soll sich auch Alessio in die Fehde seiner Eltern eingemischt haben.

Stich ins Herz für Sarah Engels: Alessio will lieber „bei Papa und Laura sein“

Diese Informationen hätte Sarah Engels sicherlich lieber nicht an die Öffentlichkeit herangetragen, doch ihr Ex-Mann Pietro Lombardi kommt der Sängerin zuvor. Nachdem ein Fan ihn darauf angesprochen hat, dass Alessio derzeit auffällig oft bei seinem Vater zu sehen ist, verrät der DSDS-Gewinner: „Sein Wunsch war es, dass er öfters bei Papa und Laura sein möchte!“

Ob Alessio sich nach der Geburt seiner Halbschwester Solea im Dezember 2021 von seiner Mutter vernachlässigt fühlt, ist nicht bekannt. So oder so scheint es den Siebenjährigen aber aktuell mehr zu Pietro und seiner neuen Familie zu ziehen. Nun lässt er sich bei seinen Hausaufgaben vom „Cinderella“-Sänger helfen statt Mama Sarah Engels.

Sarah Engels ätzt gegen Ex-Mann Pietro: „Sollte selbstverständlich sein“

Die kann sich einen Seitenhieb gegen ihren Kindsvater jedoch nicht verkneifen. In ihrer Instagram-Story schießt Sarah Engels kurze Zeit später zurück. Auf die Frage eines Followers, wieso ihr Sohn nun kaum noch bei ihr Zeit verbringt, antwortet die 30-Jährige: „Weil es selbstverständlich sein sollte, dass, wenn wir Mamis mal unserem Job nachgehen, der Vater auch Pflichten übernimmt.“

Nachdem Pietro Lombardi angedeutet hat, dass das Zusammenleben mit seinem siebenjährigen Sohn eine große Umstellung für ihn sei und er es nicht gewohnt sei, beispielsweise bei Hausaufgaben zu helfen, macht Sarah Engels deutlich: „Für uns Mamis sind Dinge wie Hausaufgaben machen, Wäsche waschen, Gute-Nacht-Geschichten vorlesen oder den gesamten Haushalt schmeißen doch auch selbstverständlich.“ Das letzte Wort scheint hier also noch nicht gesprochen zu sein.