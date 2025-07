ZDF-Starkoch Johann Lafer in Rente? „Vielleicht reduziere ich irgendwann etwas das Tempo“

Sommer, Sonne, leckeres Essen. Zugegeben: Bislang ist der Sommer 2025 noch ein ständiges Auf und Ab. Heiße Tage wechseln sich in unschöner Regelmäßigkeit mit nassen und kalten Phasen ab. Doch zum Wochenende hin soll es schon wieder deutlich besser werden. Und da stellt sich natürlich die Frage: Was kommt auf den Tisch?

Wir haben uns Unterstützung von einem Mann geholt, der wie nur wenige Ahnung von Essen, gesunder Ernährung und den besten Speisen in der warmen Jahreszeit hat – ZDF-Starkoch Johann Lafer.

Herr Lafer, der Sommer nimmt wieder etwas Fahrt auf. Welche Gerichte würden Sie in diesen Tagen empfehlen, und warum ist es kein Schweinebraten?

In diesen heißen Tagen empfehle ich leichte, frische Gerichte, die die Aromen des Sommers zelebrieren! Ein Schweinebraten wäre jetzt viel zu schwer und würde uns in der Küche zu lange schwitzen lassen. Stattdessen greife ich zu knackigem Gemüse direkt aus dem Garten, zarten Fischen aus heimischen Gewässern und leichten Marinaden mit frischen Kräutern. Die Natur schenkt uns gerade ihre besten Gaben – warum sollten wir die nicht nutzen? Ein Carpaccio vom heimischen Rind mit Rucola und Parmesan oder ein Honigmelonen-Carpaccio mit gegrilltem Tofu – das ist die Poesie des Sommers auf dem Teller!

Was ist Ihr liebstes Sommergericht?

Mein Herz schlägt für eine Kreation, die ich besonders liebe: Marsala-Hühnchen mit Rosinen und Pesto. Die Kombination aus zartem Geflügel und einem frischen Pesto ist für mich der Inbegriff des Sommers. Einfach köstlich!

Ihr liebster Sommer-Drink?

An heißen Tagen erfrische ich mich am liebsten mit meiner selbstgemachten Gurken-Minz-Limonade! Frische Gurken, Bio-Limetten, Minze aus dem Garten und ein wenig Agavendicksaft – püriert und mit sprudelndem Mineralwasser aufgegossen. Ein Hauch Ingwer gibt dem Ganzen eine feine Schärfe. Für die Abendstunden verfeinere ich das Ganze gerne mit einem Schuss guten Gin und nenne es „Lafer’s Cucumber Refresher“. Das erfrischt nicht nur den Körper, sondern auch den Geist!

Johann Lafer am Grill. Foto: imago stock&people

Sommer-Zeit ist Grill-Zeit, aber Würstchen und Nackensteak kennt jeder. Was kommt bei Ihnen auf den Rost?

Beim Grillen gehe ich gerne neue Wege! Probieren Sie einmal ganze Dorade im Kräutersalzteigmantel auf dem Grill! Oder wie wäre es mit gegrillter Wassermelone mit Ricotta-Kräuter-Nocken? Ein Highlight bei mir sind auch gegrillte Spieße von süß-sauer eingelegtem Tofu mit Gemüse und Pilzen. Und für Fleischliebhaber empfehle ich einen American Range Burger mit Guacamole und BBQ Sauce. Der Grill ist für mich eine Bühne für Kreativität!

Sie sind jetzt 67. Eigentlich das typische Renteneintrittsalter. Haben Sie für sich einen Zeitpunkt ausgemacht, zu dem Sie sich vorstellen könnten, in den Ruhestand zu gehen?

Mit 67 Jahren denke ich nicht an Ruhestand! Die Küche ist meine Leidenschaft, mein Leben! Solange mich neue Aromen, andere Kulturen und die Weiterentwicklung meiner Kochkunst begeistern, werde ich weitermachen. Ich möchte mein Wissen und meine Erfahrung weitergeben, junge Köche inspirieren und selbst immer wieder Neues entdecken. Das Feuer des Genusses brennt in mir wie am ersten Tag! Vielleicht reduziere ich irgendwann etwas das Tempo, aber die Kochmütze hänge ich nicht so schnell an den Nagel. Die Küche hält mich jung und lebendig!