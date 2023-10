Pietro Lombardi: Als er DIESEN Song singt, gibt es kein Halten mehr

Zwölf Jahre ist die Teilnahme von Pietro Lombardi an der RTL-Castingshow „Deutschland sucht den Superstar“ mittlerweile her. Der Favorit von Pop-Titan und Chef-Juror Dieter Bohlen belegte den ersten Platz und machte mit seiner Liebesbeziehung zu Teilnehmerin Sarah Engels Schlagzeilen. Die Beziehung scheiterte im Jahr 2016, die Karriere des Sängers erreichte in den darauffolgende Jahren neue Höhen.

Mittlerweile hat Lombardi das große Glück mit Partnerin Laura Maria Rypa gefunden, die den sympathischen Sänger erneut zum Vater machte. Sohn Leano Romeo erblickte im Jahr 2023 das Licht der Welt. Mit Ex-Frau Sarah Engels hatte der Sänger bereits eine gemeinsames Kind. Doch auch unzählige Fernsehauftritte, Hit-Singles und Karriere-Highlights später, hat Lombardi den Startpunkt seiner Karriere nicht vergessen. Bei seinem letzten Konzert überrascht der Sänger seine Fans mit einem ganz besonderen Song.

Pietro Lombardi erschafft magischen Moment

In einem großen Zelt in Österreichs Hauptstadt Wien singt Pietro Lombardi für seine Fans, das Konzert ist ausverkauft. Doch einer der Songs, den der Sänger an diesem Abend performt, sorgt für Gänsehaut bei den Fans. Es handelt sich um den Siegersong „Call my Name“, mit dem Lombardi die Show „DSDS“ gewonnen hat. Die Fans des Sängers scheinen das Lied sofort zu erkennen und halten ihre Handytaschenlampen in die Luft. Als Lombardi das Mikrofon dann in Richtung des Publikums hält, gibt es kein Halten mehr. Die Fans des Sängers scheinen sich an jedes Wort des Songtextes zu erinnern.

„Call my Name, 12 Jahre nach DSDS. Das war die letzte Sommer Show, danke für die unglaubliche Sommer Saison. Und Grüße an all die Menschen die gesagt haben Pietro wird es niemals schaffen“, schreibt der Fernsehstar. Von so einer großen Karriere können viele Teilnehmer von Casting-Shows schließlich nur träumen. Die Fans des Sängers scheinen sich über diesen Moment der Erinnerung gefreut zu haben.

Und auch die Follower des Sängers schwelgen dank dieses Instagram-Posts in Erinnerungen. Ein treuer Fan kommentiert Lombardis Beitrag mit den Worten: „Ich hab die Staffel damals gesehen, da kommen Erinnerungen hoch. Ich gönne es dir immer noch, hast es dir damals voll verdient!“ Ein weiterer Follower findet bestärkende Worte: „Danke für deine Stimme. Du hast alles verdient, du toller Herzensmensch.“ Auf seine Fans kann sich der Sänger mit Sicherheit verlassen.

Doch damit nicht genug, die Fans des Sängers können sich auf das kommende Jahr freuen. Lombardi beendet seine schriftliche Ansprache mit den Worten: „Danke für die Liebe und Support, nächstes Jahr wird unser Jahr, es werden viele krasse Sache passieren.“ Was genau der Sänger geplant hat, bleibt abzuwarten.